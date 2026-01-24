Wanda Nara hoy está entre idas y venidas con Martín Migueles y tuvo otras parejas de renombre, como Maxi López y Mauro Icardi, además de L-Gante.

Sin embargo, antes de entablar vínculos amorosos con personalidades de esa talla, contó con relaciones que, de uno u otro modo, la acercaron a la fama.

Es que la primera pareja de Wanda Nara fue Daniel Stropparo. Ella tenía 18 años y el empresario, 43. Este vínculo catapultó a la conductora a la exposición porque se filtró un famoso video íntimo.

Foto: Instagram (@lgante_keloke)

LAS PAREJAS DE WANDA NARA

Luego de Stropparo, la mediática estuvo de novia con Rodrigo Cacciamani, que está preso en la Unidad Penal 48 de San Martín y cumple una cadena perpetua.

La vida antes de Maxi López y Mauro Icardi: uno por uno, cada romance de Wanda Nara | Créditos: Captura Paparazzi

Wanda ya se posicionaba fuerte en el mundo del espectáculo y, además de decir que era virgen, fue vinculada con Diego Armando Maradona y también con Alejo Clérici, íntimo amigo del astro.

Uno de sus romances menos recordados fue con Álvaro Navia, el comediante uruguayo. Luego tuvo un vínculo con Rodrigo Fernández Prieto, que había salido con su hermana Zaira.

La vida antes de Maxi López y Mauro Icardi: uno por uno, cada romance de Wanda Nara | Créditos: Captura Paparazzi

La conductora de MasterChef tuvo su primer contacto amoroso con el mundo del fútbol al salir con Cristian “Ogro” Fabbiani.

Y después sí, conoció a Maxi López, se casó y tuvo a Valentino, Constantino y Benedicto. Lo engañó con Mauro Icardi, con quien formalizó su relación y tuvo a Isabella y Francesca.

Al separarse del delantero de Galatasaray, se puso en pareja con L-Gante y ahora sale con Martín Migueles, con quien tiene idas y venidas públicas.