La primera semana de enero, Wanda Nara anunció su separación de Martín Migueles en medio de rumores de infidelidad y mientras avanzaba la investigación judicial que involucra al empresario por presuntas maniobras financieras ilegales.

Sin embargo, en los últimos días, varias apariciones públicas de la conductora junto a él reavivaron las versiones de una posible reconciliación.

Captura de eltrece, Puro Show.

Wanda Nara aclaró cuál es su vínculo actual con Martín Migueles

Ante las especulaciones, Wanda decidió aclarar su situación sentimental en una nota con Puro Show y fue contundente: “Sigo sola”.

Sobre las imágenes que circularon de ambos junto a sus hijas, Wanda aclaró el contexto: “Me van a ver con él muchas veces más, pero estoy sola”.

Consultada sobre el tipo de vínculo que mantienen, Nara fue clara: “Tenemos muy buena onda, una amistad, todo bien. Tengo mucha confianza y una muy buena relación. Me gusta quedar así”.