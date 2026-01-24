Maxi López volvió a llamar la atención en sus redes sociales al mostrarse entrenando junto a dos de sus hijos, frutos de su relación con Wanda Nara. A través de un posteo, el exfutbolista dejó ver un costado familiar y deportivo que no pasó desapercibido entre sus seguidores.

En las imágenes se lo ve relajado, activo y muy compinche con los chicos, en plena rutina de entrenamiento, dejando en claro que el deporte está siendo un eje central en su vida después de su retiro del fútbol profesional.

Pero este posteo no llegó solo. Tiempo atrás, Naiara Vecchio había lanzado una primicia en Implacables al revelar que Maxi se prepara para un reality que mostrará su cambio físico: “Él es consciente de que tiene que adelgazar unos kilos y va a hacerlo con una productora independiente”, aseguró la panelista.

Además, Naiara detalló cómo será el formato del proyecto: “Lo va a grabar durante tres meses. Va a tener un nutricionista y un personal trainer que lo controle”, explicó. Y cerró: “Se va a emitir el día a día su evolución”.

MAXI LÓPEZ HABLÓ DE LOS RUMORES DE RECONCILIACIÓN ENTRE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES

En medio de los rumores de reconciliación entre Wanda Nara y Martín Migueles, quien decidió dar su opinión fue nada menos que Maxi López. El exfutbolista y padre de los hijos mayores de la empresaria fue consultado en vivo en A la Barbarossa y dejó una respuesta que llamó la atención por su tono calmo y conciliador.

Con un poco de humor, Georgina Barbarossa introdujo el tema al aire: “¿Viste que Wanda volvió con Migueles? ¿Te avisó?”, le preguntó sin rodeos. A lo que Maxi contesó, sin vueltas: “Si Wanda está feliz, nosotros estamos todos felices”, aseguró, marcando su postura frente a la vida sentimental de su ex.

“Que haya armonía, que esté acompañada. A mí me encanta si es con él o con otro, que esté tranquila”, expresó, dejando en claro que no le interesa quién sea la pareja de Wanda, sino su bienestar.

Además, el exdelantero remarcó que ese equilibrio también se refleja en el día a día familiar: “Y eso está bueno también, lo veo en los chicos”, concluyó, subrayando que la estabilidad emocional de la madre impacta de manera positiva en sus hijos.