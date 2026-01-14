El escándalo que envuelve a Martín Migueles sumó un nuevo y explosivo capítulo. Después de que Yanina Latorre expusiera el duro testimonio de una expareja del empresario, quien lo acusa de no querer conocer al hijo que tuvieron en común, el exnovio de Wanda Nara decidió romper el silencio con un furioso descargo.

Según contó la conductora de Sálvese Quien Pueda, la mujer habría asegurado que Migueles intentó vincularse con el niño en siete oportunidades, pero que nunca se presentó a las citas pactadas. Además, Yanina sostuvo que, tras una batalla judicial, el empresario sí pasa cuota alimentaria, aunque con una deuda importante.

Frente a esa versión, Migueles salió con todo a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales: “Desconozco los motivos de personas mal intencionadas o despechadas que salen simultáneamente ensañadas a contar barbaridades y mentiras sobre mi persona. Salgo a aclarar esto, sabiendo que las únicas personas que me importan saben la realidad y quién soy”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@martin_migueles)

En ese mismo mensaje, el empresario negó rotundamente una de las acusaciones más graves: “No soy un papá abandónico, es lo primero que quiero aclarar. A los 21 años fui papá y aún a esa edad, tomé con mucha responsabilidad y amor mi paternidad”.

“Es falso que no paso alimentos, jamás fui deudor alimentario. Se puede comprobar online. Me separé de la mamá por situaciones que no perdono, pero ni aún así dejé de darle mi apellido y todo lo necesario”, siguió.

Además, Migueles dio su propia versión sobre por qué no tiene vínculo con su hijo y apuntó directamente contra su ex: “Hemos intentado con mi familia conocer a mi hijo y jamás contestaron los mensajes, ni de mi hija, madre, padre y hermanas; menos los míos. Hemos pedido una foto y jamás la pasaron”.

Foto: Captura de Instagram Stories (@martin_migueles)

Lejos de bajar el tono, Martín también expuso una situación personal delicada: “Decidimos ir a la Justicia y ahí estamos, esperando la mediación con toda mi familia. Tengo a mi papá enfermo grave, ¿podrán pasarnos una foto? Gracias”.

Finalmente, cerró con una frase que deja en claro que la batalla judicial continúa: “Soy un papá que jamás se retrasó ni 15 minutos en pagar alimentos, prepaga y todo lo que necesitaban. Vuelvo a repetir: jamás me atendieron el teléfono. Años intentando una vinculación y las pruebas están en la Justicia, ya falta menos”.

WANDA NARA LLEGÓ A LAS GRABACIONES DE MASTERCHEF ACOMPAÑADA DE MARTÍN MIGUELES: ¿QUÉ PASA ENTRE ELLOS?

Wanda Nara volvió a quedar envuelta en una situación incómoda luego de que se conociera que llegó a las grabaciones de MasterChef Celebrity acompañada por Martín Migueles, después de haber confirmado la separación.

La información fue revelada por Rodrigo Bar en Sálvese Quien Pueda: “Hace unos minutos Wanda se retiró de acá de las grabaciones de MasterChef. En esta oportunidad se fue sola porque al mediodía vino acompañada de Martín Migueles, él la trajo hasta acá al canal”, detalló.

Pero lo más llamativo vino después. Según Rodrigo, Migueles habría tomado una decisión estratégica para evitar ser visto por la prensa: “Migueles la llamó a Wanda y le dijo: ‘¿hay prensa en la puerta?’. Y cuando se enteró que había un par de medios esperándola, decidió no venir a buscarla para evitarnos”.

Foto: Captura (América)

“El cometido era que los vieran. Si no, no la llevás hasta MasterChef, no la llevás hasta Telefe en el auto, si sabés que va a haber fans y prensa”, cerraron en el piso, en medio de las especulaciones sobre el presente sentimental de Wanda.