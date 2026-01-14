Mientras crecen las versiones sobre su vínculo con Martín Migueles, Wanda Nara decidió despejar todas las dudas sobre su presente sentimental a través de una historia de Instagram que no pasó desapercibida.

En la imagen, se la ve sonriente junto a una mujer, posando frente a una torta casera, en un clima íntimo y relajado. Pero lo que realmente llamó la atención fue el texto que acompañó la foto, donde la conductora dejó definiciones que rápidamente fueron leídas como un mensaje directo a quienes especulan sobre su vida amorosa.

“Feliz cumple a una amiga muy especial, más de 20 años de amistad. Nos conocimos soñando un futuro prometedor. Hoy solteras y con un presente muy auspicioso, millonarias e inalcanzables”, escribió.

La frase “hoy solteras” no fue pasada por alto. En medio de las especulaciones sobre si había vuelto a apostar al amor con Migueles, Wanda eligió remarcar su estado civil de forma explícita, despejando cualquier interpretación de relación formal.

EN QUIÉNES SE REFUGIA WANDA NARA TRAS SU POLÉMICA SEPARACIÓN DE MARTÍN MIGUELES

Wanda Nara atraviesa uno de los momentos personales más delicados de los últimos tiempos tras su explosiva separación de Martín Migueles. En medio de rumores, versiones cruzadas y una fuerte exposición mediática, la gran pregunta que muchos se hacen es una sola: ¿en quiénes se refugia la conductora de MasterChef Celebrity para sobrellevar este cimbronazo emocional?

La respuesta llegó de boca de una de las personas que mejor la conoce. En el programa Sálvese Quien Pueda, Kennys Palacios, íntimo amigo y confidente de Wanda, habló sin filtros sobre el presente de la mediática y reveló quiénes están siendo su sostén en este momento tan sensible.

“Ella tiene su grupo de amigos, nosotros, la producción… todos”, explicó Kennys, haciendo referencia a las personas que forman parte de su día a día y que no se despegan de ella desde que estalló el conflicto con Migueles.

Pero no solo el afecto la ayuda a salir adelante. Kennys también remarcó el rol clave que cumplen las responsabilidades en la vida de Wanda: “Yo creo que el trabajo distrae y la pasás bien. Y, sobre todo, si te gusta lo que hacés, la pasás bárbaro”, cerró.