La novela entre Wanda Nara y Martín Migueles sumó un nuevo capítulo que no pasó desapercibido para nadie. En medio la versión de separación que brindó Yanina Latorre, un gesto silencioso del empresario terminó de confirmar su situación y dejó en claro que la relación atraviesa sus momento instantes finales.

Todo comenzó cuando Yanina Latorre contó públicamente que la pareja se separó hace una semana, mientras estaban en Uruguay, y que fue Wanda quien decidió ponerle punto final al vínculo. Según la panelista, la conductora ya no confiaba en Migueles después del escándalo con Claudia Ciardone y los mensajes que salieron a la luz, lo que terminó de quebrar la relación.

Pero la historia no terminó ahí. Pochi de Gossipeame, compartió en sus redes una captura de un chat con Migueles. En la conversación, le envió el video del cruce que él tuvo con el periodista Gustavo Descalzi y le pidió su versión de los hechos, pero nunca obtuvo respuesta.

EL SUGESTIVO GESTO DE MARTÍN MIGUELES QUE CONFIRMÓ QUE WANDA NARA LO DEJÓ

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fue lo que pasó después: Martín Migueles eliminó la foto de perfil de WhatsApp que tenía junto a Wanda Nara y la reemplazó por el ícono predeterminado de la aplicación. Un detalle que, para muchos, fue la confirmación silenciosa de la distancia entre ambos.

“Él ya eliminó la foto que tenía con Wanda en WhatsApp”, escribió Pochi en sus stories, dejando en claro que el gesto no pasó inadvertido para los seguidores de la pareja.

Este movimiento se conoció poco después de que Yanina Latorre asegurara que Migueles estaría intentando recomponer el vínculo, mientras que Wanda no estaría dispuesta a dar marcha atrás. El haber borrado la imagen juntos fue leído como una señal de enojo, tristeza o simplemente como la aceptación de que algo se rompió y difícilmente vuelva a ser igual.

Entre versiones cruzadas, gestos en redes y silencio de los protagonistas, la separación entre Wanda Nara y Martín Migueles parece haber llegado a un punto sin retorno. Por ahora, son las acciones las que hablan y refuerzan la idea de que la historia llegó a su final.

