La novela entre Wanda Nara y Martín Migueles sigue sumando capítulos. Luego de que Yanina Latorre confirmara que fue la empresaria quien decidió terminar la relación, ahora aportó nuevos y picantes detalles sobre lo que pasó inmediatamente después, y la reacción de él no pasó para nada desapercibida.

A través de sus historias de Instagram, Yanina contó que la ruptura no fue tan simple, ni tan inmediata como parecía: “Ella lo dejó la semana pasada en Punta del Este. Él quiere volver, se arrastra diciendo que le va a demostrar que no le miente”, comenzó diciendo.

“Se separaron en Punta, y acordaron seguir ahí juntos hasta volver. Hoy se le apareció a la mañana”, agregó, dejando en claro que, pese a estar distanciados, Migueles siguió orbitando alrededor de Wanda incluso después de la pelea.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Pero eso no fue todo. Minutos más tarde, Latorre sumó un dato clave que explica por qué la empresaria estaría tan molesta y en estado de alerta: “Wanda está averiguando sobre la causa, la enojó mucho lo de Claudia Ciardone y no nos olvidemos del hijito que tiene y no conoce”, disparó, abriendo un abanico de interrogantes sobre el pasado y el presente del empresario.

Según este relato, Wanda no solo decidió cortar la relación, sino que ahora estaría investigando cuestiones que la inquietaron profundamente: “Migueles, de todo, cuenta versiones distintas”, cerró.

YANINA LATORRE REVELÓ QUE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES SE SEPARARON

El universo Wanda Nara volvió a estallar y esta vez la bomba la encendió Yanina Latorre. Sin vueltas y fiel a su estilo filoso, la conductora de Sálvese Quien Pueda confirmó en sus redes sociales lo que muchos sospechaban: la conductora de MasterChef Celebrity y Martín Migueles se separaron.

Yanina lo anunció con una frase tan breve como letal. Sobre un fondo negro y con letras blancas, escribió: “Se separaron Wanda y Migueles”, desatando un terremoto en redes y en los medios del espectáculo.

Pero eso no fue todo. Minutos después, fue por más y dejó en claro quién tomó la decisión y cuál habría sido el motivo detrás de la ruptura. “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, disparó, dejando en evidencia que la empresaria fue quien puso punto final a la relación y que, según Latorre, habría perdido por completo la confianza en su pareja.

Foto: Captura de Instagram Stories (@yanilatorre) Por: Fabiana Lopez

Cabe destacar que las últimas semanas, Migueles se vio envuelto en un escándalo tras mandarle mensajes a Claudia Ciardone -con quien mantuvo un breve affaire tiempo atrás- para volver a verla mientras estaba en pareja con Wanda.

¡Tremendo!