Claudia Ciardone destrozó a Martín Migueles, actual novio de Wanda Nara, y dio detalles del contacto telefónico que mantuvieron a fines de 2025.
La mediática reveló que en diciembre pasado recibió mensajes y un llamado telefónico del empresario, con quien tuvo un romance de tres meses, y aseguró que Migueles tuvo la intención de serle infiel a Wanda con ella.
Claudia Ciardone destrozó a Martín Migueles: “Usa a Wanda; a mí me llamó con intenciones sexuales”
“Él me escribe y después me llama por teléfono, y en la llamada fue muy claro: quería revivir momentos del pasado. No quería tomar un cafecito solamente”, aseguró Ciardone en La Mañana con Moria.
Letal con Migueles, arremetió: “Es un maleducado, un irrespetuoso. Él está de novio con una persona pública y a mí Wanda me cae súper bien. No tengo nada en contra de ella. Además, él sabe que yo estoy en pareja”.
Y cerró en el mismo tono: “No lo entiendo porque, mientras la está usando a ella, mostrándose y viviendo una vida de magnate, me llama a mí con intenciones sexuales. ¡Es un enfermo!”.
