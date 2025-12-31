Ángel de Brito y Adrián Pallares coincidieron en que existe un acuerdo entre Wanda Nara y Claudia Ciardone para sacarse de encima a Martín Migueles. La aparición del audio y los chats del empresario con la ex Gran Hermano serían parte de esta teoría explosiva.

Todo comenzó en un “dúplex” televisivo entre Intrusos y Bondi Live en donde Pallares expresó sus dudas. “Yo no creo nada de todo esto de Wanda con Migueles. Me suena todo muy raro”, dijo, pidiendo la opinión de su colega.

DE BRITO, PALLARES Y LA EXPLOSIVA TEORÍA SOBRE EL ESCÁNDALO DE WANDA NARA

“Y Ciardone... ¿cómo entra acá? La verdad que yo que soy viejo me huelo a Wanda detrás de Ciardone, no sé por qué. No voy a decir eso, es mucho... pero me huelo a Wanda detrás…”, señaló Pallares y De Brito le lanzó la clave: “Te da un Flavia Miller a vos, ¿no?”, dijo en referencia a la tercera en discordia que apareció entre Susana Giménez y Huberto Roviralta.

“Tal cual, tal cual”, le respondió Pallares, y De Brito razonó: “Como que se lo quiere sacar de encima”. “Y de Wanda puede venir cualquier cosa. ¿Viste que Ciardone es otro perfil? Está en otra, no anda en estas cosas y a mí me llamó la atención. A mí lo que me pasa particularmente es que Wanda, la China y toda esta cosa me tienen harto”, cerró De Brito.

EL CASO DE SUSANA GIMÉNEZ, HUBERTO ROVIRALTA Y FLAVIA MILLER

A inicio de 1998 la farándula argentina recibía un sacudón cuando Susana Giménez se separó, cenicerazo de por medio, de su entonces marido Huberto Roviralta a raíz de una serie de infidelidades, registradas en video, con la vedette Flavia Miller.

Por aquel entonces, surgió una hipótesis que indicaba que, en realidad, Miller había sido contratada por la propia Susana para sacarse de encima a Roviralta.

