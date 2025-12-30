La polémica entre Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, y Claudia Ciardone sumó un nuevo capítulo explosivo. La exvedette decidió romper el silencio y contó en televisión los detalles de los mensajes y la llamada que recibió del empresario, en los que, según su relato, le propuso un encuentro íntimo en los médanos de Punta del Este que hizo estallar a Sabrina Rojas.

Todo comenzó cuando Ciardone, entrevistada en SQP, explicó que el primer contacto de Migueles fue bajo la excusa de pedirle disculpas por su comportamiento cuando estaban juntos. “Fue extraño que me vuelva a escribir. No era necesario porque no hablé con él nunca más, desde junio de 2023”, aseguró, dejando en claro que el acercamiento la sorprendió.

El chat entre Martín Mirgueles, el novio de Wanda Nara, y Claudia Ciardone (Foto: captuira América TV)

Según la ex Gran Hermano, la insistencia de Migueles fue más allá de un simple saludo. “Me escribió dos veces. Me mandó mensajes los primeros días de diciembre y después me llamó. Me insistió para verme, obviamente no era para tomar un café porque sé cómo habla él. Yo le dije que no porque estaba en pareja”, relató.

LA INSÓLITA INVITACIÓN DE MARTÍN MIGUELES A CLAUDIA CIARDONE QUE HIZO ESTALLAR A SABRINA ROJAS

En ese intercambio, Ciardone recordó que la relación que mantuvo con el empresario estuvo marcada por la desconfianza y la presencia de otras mujeres. “Nos estábamos conociendo y él estaba con otras chicas más del mismo gimnasio. Ellas me vinieron a increpar y yo no sabía”, contó.

Pero lo que más llamó la atención fue la propuesta que, según Claudia, le hizo Migueles: “Habló de encontrarnos en los médanos de acá en Punta del Este, de recordar…”, lanzó, dejando mudas a las panelistas del programa. “Me dijo de vernos en los médanos, algo que él tiró así nomás”, agregó, mientras Sabrina Rojas no podía creer lo que escuchaba. “¿En los médanos? ¡Ni siquiera te iba a llevar a un hotel!”, remató con ironía la flamante conductora que llegó para cubrir a Yanina Latorre en sus vacaciones.

A pesar del revuelo mediático, Ciardone aseguró que nadie del entorno de Wanda Nara se comunicó con ella tras la difusión de los mensajes. “Los mensajes los tengo, cuando Wanda los quiera ver, no tengo ningún problema en mostrárselos. No tengo el contacto de ella, pero tengo una amiga que es amiga de la mamá, Nora. Ella ya le había advertido de cómo era él”, reveló, sugiriendo que la familia de la conductora ya tenía antecedentes sobre el comportamiento de Migueles.

CLAUDIA CIARDONE REVELÓ POR QUÉ NO LE DIJO A WANDA NARA SOBRE LA INFIDELIDAD DE MARTÍN MIGUELES

Sin vueltas, Claudia Ciardone fue contundente al describir a Migueles: “Martín Migueles es mentiroso y mujeriego, en ese orden”. Además, reflexionó sobre sus propias experiencias: “Cuando yo estaba con personajes como este perdiendo el tiempo, me hubiese gustado que venga alguien y me cuente”.

La modelo también aclaró que su intención al contar todo fue cuidar su actual relación de pareja. “No me da miedo cruzármelo. Obvio que es una situación fea, a nadie le gusta pero hay una realidad. Si a mí me dicen que hay una parte de la información, no está bueno que salga solo una parte”, explicó. “Yanina me dio la posibilidad de contar todo bien completo como fue, lo hacés. Me parecía lo más lógico, inclusive para cuidar mi relación para que no se diga que me estoy mandando mensajes con este pibe”, agregó.

Wanda Nara y Martín Migueles en las playas de Punta del Este (Foto: RS Fotos)

Consultada sobre cómo fue la charla con Migueles, Ciardone detalló: “En un principio fue un pedido de disculpas, pero después se tomó la atribución de irse para el otro lado y ahí le puse un freno”. Según su relato, el empresario le insistió con la idea de cruzarse en el gimnasio y le sugirió el encuentro en la playa, mientras él ya estaba en pareja con Wanda y ella con su actual novio.

