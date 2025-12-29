Mientras Wanda Nara disfruta a pleno de su nuevo romance con Martín Migueles, en las últimas horas estalló una bomba inesperada desde Infama que volvió a poner al joven en el centro de la tormenta.

En el programa de América revelaron el fuerte apodo que le habrían puesto a Martín en Nordelta, el exclusivo barrio donde vive, y la definición dejó a todos boquiabiertos.

“Gente que lo conoce y que lo conoce hace años me dio varias referencias. Hasta fotos me mandaron”, comenzó diciendo el cronista Gustavo Descalzi, antes de soltar la frase que encendió la polémica. Según contaron en el ciclo, Migueles es visto por muchos vecinos como alguien muy mujeriego y con fama de conquistador serial.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

“Me dicen que el señor Migueles es como ‘el pirata de Nordelta’”, cerró, aclarando que no era una definición al azar sino un apodo que circula entre quienes lo conocen desde hace tiempo.

¡Tremendo!

Gustavo Descalzi: “Me dicen que el señor Migueles es como ‘el pirata de Nordelta’”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EL AUDIO DEL ESCÁNDALO: ASEGURAN QUE MARTÍN MIGUELES QUISO ENGAÑAR A WANDA NARA CON CLAUDIA CIARDONE

Cuando parecía que el nuevo romance de Wanda Nara con Martín Migueles avanzaba firme y blanqueado en las redes sociales, un fuerte bombazo mediático lo puso todo en jaque. En el programa Sálvese Quien Pueda revelaron que el joven le envió mensajes a Claudia Ciardone, mientras está en pareja con la conductora de MasterChef Celebrity.

Según contaron al aire, todo ocurrió cuando Migueles se encontraba en un lugar con una persona que conoce a Claudia. Fue ahí cuando le avisaron a la exparticipante de Gran Hermano sus intenciones: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario, según contó Yanina Latorre.

Ciardone, que lo tenía bloqueado, decidió darle una oportunidad y lo desbloqueó. A partir de ese momento, fue Martín quien tomó el control de la conversación y empezó a enviarle mensajes directos: “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, se pudo escuchar en vivo.

Foto: Instagram (@clauciardone)

Pero eso no fue todo. En el ciclo revelaron que, luego de escribirle, le mandó la dirección de su casa y hasta le propuso un encuentro. El dato que más ruido generó fue que todo esto ocurrió mientras Migueles ya estaba de novio con Wanda Nara, quien recientemente había blanqueado el romance con una foto romántica y un “felices seis meses”.

¡Tremendo!