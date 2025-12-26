Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con un posteo que no pasó desapercibido. La conductora de MasterChef Celebrity decidió despejar todas las dudas sobre su noviazgo con Martín Migueles.

En la imagen que compartió en sus historias de Instagram, Wanda apareció abrazada a Martín en una playa, al atardecer, con el mar de fondo y un clima de absoluta complicidad.

Él lució un buzo beige y lentes de sol, mientras que ella posó relajada, con look deportivo y bikini animal print, apoyando su cuerpo contra el de su pareja.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero lo que realmente terminó de encender las redes fue el texto que acompañó la postal: “Felices 6 meses”, escribió Wanda junto a un corazón celeste.

Con esas dos palabras, la modelo reveló desde cuándo están juntos: seis meses de noviazgo. Un dato que descolocó a muchos, ya que hasta ahora la empresaria había mantenido su vida amorosa en un perfil mucho más bajo del habitual.

EL PELIGROSO PATRÓN DEL NOVIO DE WANDA NARA QUE REVELARON SUS EX: “TODAS COINCIDEN”

Un nuevo frente se abrió alrededor de Wanda Nara y su relación con Martín Migueles, luego de que Pochi hiciera una fuerte revelación al aire en Puro Show.

La panelista contó que habló con varias exparejas del actual novio de Wanda y que todas, de manera independiente, describieron un comportamiento similar que llamó poderosamente su atención: “Todas las exparejas de Migueles coinciden en algo y es muy fuerte”, comenzó diciendo Pochi, dejando en claro que no se trata de un caso aislado.

Y agregó: “Él ingresa a tu vida, intenta resolver todo, y después pasa el tiempo y empiezan a suceder otras cosas”.

Ante la sorpresa en el estudio, fue aún más contundente cuando le preguntaron cuántas ex había consultado: “Varias. Y entre ellas no tienen vínculo”.

Un dato clave que refuerza su preocupación es que, según contó, los relatos coinciden aun sin que las mujeres se conozcan entre sí o hayan tenido contacto previo.

Foto: Captura (eltrece)

Pese a la información que manejaba, Pochi reveló que no tiene intenciones de volver a hablar del tema con Wanda, al menos por ahora: “En su momento a Wanda le dije algunas cosas”, explicó, pero aseguró que la empresaria defendió a su pareja y que incluso él mismo se comunicó con ella para dar su versión de los hechos.

“Es muy difícil, porque yo hablo con exparejas de él y dudo que sean todas despechadas. Todas coinciden”, cerró la panelista, dejando en claro que su inquietud no nace del chisme sino de la reiteración de los testimonios.