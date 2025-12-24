El regreso de Mauro Icardi a la Argentina estuvo marcado por la expectativa y el revuelo mediático. El delantero del Galatasaray aterrizó en Buenos Aires para reencontrarse con sus hijas, pero un retraso en el vuelo complicó los planes y generó un inesperado cruce de agendas con Wanda Nara, que aprovechó para hacer una jugada polémica, pero a la vez maestra con su ex.

La conductora tenía compromisos laborales impostergables: la esperaban en los estudios para grabar MasterChef. Por eso, decidió no esperar la llegada de Icardi en el Chateau Libertador, aunque dejó todo preparado para que el padre pudiera retirar a las nenas sin trabas, y por eso delegó todo en su actual persona de máxima confianza: Martín Migueles.

Mauro Icardi con la China Suárez en el Chateau (RS Fotos)

Este miércoles, Karina Iavícoli contó en Intrusos que “quien les entregó las nenas a Mauro fue Migueles”. “Se lo hizo a propósito Wanda. Tremendo”, explotó Paula Varela, mientras que Karina especulaba que Icardi y Migueles “tendrán que haberse saludado en algún momento”.

REVELARON LA POLÉMICA JUGARRETA DE WANDA NARA A MAURO ICARDI ANTES DE ENTREGARLE A SUS HIJAS

“Yo no lo puedo creer”, se indignó Marcela Tauro, mientras Adrián Pallares recordaba que “Mauro había presentado un recurso diciendo que no le gustaba que Migueles tocara a las nenas. Como padre de las chicas dijo ‘no me gusta’”.

“Ella se tenía que ir a grabar MasterChef, pero mirá que justo pedirle al chongo, novio, amante lo que sea…”, analizó Paula Varela. “A mí me parece que es buena madre, pero tanto meter un chongo en su casa todo el tiempo… porque ya metió a L-Gante y ahora a este”, agregó Marcela Tauro.

Wanda Nara y Martín Migueles (Foto: Movilpress).

“Hoy con todas las cosas que leemos en todos lados que pasan, hay que fijarse a quién metés en tu casa”, le aconsejó la conductora de Infama a Wanda Nara tras su jugarreta polémica a Mauro Icardi.

