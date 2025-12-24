La Nochebuena y la Navidad no serán fáciles para Wanda Nara, que por segundo año consecutivo deberá pasar las fiestas lejos de sus hijas más chicas. Aunque todo estaba organizado para que pudiera compartir la llegada de Papá Noel con ellas, un cambio de último momento alteró los planes familiares y volvió a exponer una situación que la afecta emocionalmente.

Según trascendió, la agenda deportiva de Mauro Icardi fue determinante. El futbolista deberá disputar un partido clave el próximo 3 de enero, lo que lo obligó a solicitar ante la Justicia una modificación en las fechas acordadas, ya que no podrá permanecer en la Argentina durante las celebraciones.

La decisión tomó por sorpresa a Wanda y la afectó profundamente, aunque esta vez optó por no generar conflicto. Cuando Icardi llegó a Buenos Aires, cumplió con lo pautado, se llevó a las niñas y luego partió rumbo a Uruguay junto al resto de su familia.

Navidad sin sus hijas: la foto más triste de Wanda Nara previa a Nochebuena. Crédito: Instagram

NAVIDAD SIN SUS HIJAS: EL DOLOR SILENCIOSO DE WANDA NARA

Antes de la Nochebuena, la empresaria buscó refugio en su círculo íntimo y organizó un festejo familiar alternativo: el cumpleaños de su papá, Andrés Nara. La celebración incluyó una cena especial, torta con velitas y un clima de unión junto a sus nietos varones, que acompañaron al abuelo en el momento más emotivo.

Del encuentro participaron Zaira Nara junto a Malaika y Viggo, Carola, la novia de Valentino López, Nora Colosimo con su pareja y Martín Migueles, conformando una familia ensamblada y casi completa, que intentó suavizar la ausencia de las más pequeñas.

Más allá de que la situación que atraviesa Wanda es similar a la de muchas madres separadas, el dolor sigue intacto. La imposibilidad de compartir la Nochebuena con todos sus hijos vuelve a ser un golpe emocional para la mediática, que eligió transitarlo con bajo perfil, apoyada en su familia y lejos de los escándalos que supieron rodearla en el pasado.