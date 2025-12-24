El panorama para Nicolás Payarola se volvió aún más oscuro en las últimas horas. El exabogado de Wanda Nara atraviesa un momento crítico: la Justicia lo investiga por múltiples causas de presuntas estafas y, ahora, quedó sin defensa legal y trasladado a un penal de máxima seguridad, el de Sierra Chica.

Este martes, el periodista Martín Candalaft informó que Luciano Locatelli, el abogado que representaba a Payarola, presentó su renuncia a las 13.30. La noticia sorprendió en medio de la escalada judicial que enfrenta el letrado, quien hasta ahora participaba activamente en su propia defensa.

(Foto: Instagram @nicolaspayarola)

La situación de Payarola se agravó cuando la Fiscalía pidió la prisión preventiva y el juez aceptó el pedido. Según detalló Gustavo Méndez, el destino será el penal de Sierra Chica, una cárcel de máxima seguridad donde alojan a los presos más peligrosos y conflictivos del país.

POR QUÉ TRASLADARON A NICOLÁS PAYAROLA, EL EX ABOGADO DE WANDA NARA, A UNA PRISIÓN DE MÁXIMA SEGURIDAD

En un principio, existía la posibilidad de que fuera trasladado a la Unidad N°9 de La Plata, pero la falta de cupo obligó a cambiar los planes. Así, el exabogado de Wanda Nara será enviado a uno de los penales más temidos del sistema penitenciario argentino.

Durante la emisión de DDM, el abogado José Vera, uno de los denunciantes en la causa, opinó sobre la salida de Locatelli: “No es un mal abogado. Tiene muchos años de experiencia en los tribunales de San Isidro. Es un abogado para elegir”.

(Foto: Instagram @nicolaspayarola)

Vera también reveló que la familia de Payarola venía analizando alternativas y consultando con otros profesionales. “Payarola, además, tenía intervención en su defensa, no era alguien pasivo que los abogados le indicaban por dónde ir”, remarcó.

La caída de Payarola generó repercusiones en el mundo del espectáculo y en el entorno de Wanda Nara. Mientras tanto, el exletrado enfrenta un futuro incierto, sin abogado y con la certeza de que su próximo destino será una celda en Sierra Chica.

