Mauro Icardi volvió a la Argentina con la China Suárez para pasar la Navidad junto a las hijas que tuvo con Wanda Nara y, en medio del reencuentro familiar, sorprendió con un mensaje explosivo en sus historias de Instagram.

El delantero del Galatasaray no se guardó nada y apuntó directamente contra Nicolás Payarola, quien recientemente quedó detenido por causas de estafa, y contra la conductora de MasterChef Celebrity.

En una serie de publicaciones, el deportista descargó toda su bronca y recordó el sufrimiento que, según él, vivieron sus hijas por culpa del letrado: “Caíste tras las rejas por estafas. Eso ya lo determinó la justicia. Pero yo no me olvido”, escribió el futbolista, dejando en claro que la herida sigue abierta.

El mensaje de Icardi fue directo y sin filtros. “No me olvido de cómo usaste la ley como disfraz mientras actuabas fuera de ella. De las amenazas, del chantaje, del miedo como herramienta. No me olvido del sufrimiento que le hiciste pasar a mis hijas”, lanzó, visiblemente indignado.

El delantero fue más allá y acusó a Payarola de ser “el cómplice principal de alguien que quiere separar a un padre de sus hijas”. Y sentenció: “Eso no es estrategia: es crueldad”.

“EL ENCIERRO TE VA A DEVOLVER EL MIEDO QUE HICISTE PADECER A OTROS”: ICARDI CONTRA PAYAROLA

En otro tramo de su descargo contra Nicolás Payarola, Mauro Icardi hizo referencia a los supuestos rituales y prácticas oscuras: “Hoy, como si faltara algo, salen a la luz rituales, macumbas, velas negras y sacrificios. Pero quedate tranquilo: a la gente buena, a la gente real, eso no nos afecta. Nunca fuiste poderoso. Fuiste un payaso de circo jugando a oscuro, creyéndote temido, cuando en realidad eras miserable”.

Icardi celebró la detención de Payarola y fue contundente: “Y ahora llega el encierro. Nueva cárcel, nueva ‘casa’, nueva realidad. Ojalá el silencio del encierro te devuelva todo el miedo que hiciste padecer a otros”.

El futbolista también apuntó contra periodistas y otros supuestos cómplices: “A los periodistas cómplices, a los que operaron, a los que mintieron, a los que cobraron favores y ensuciaron la verdad: los chats hablan solos. El escrache público es inevitable. Hoy todos se quieren disociar, hacerse los sorprendidos, mirar para otro lado. Pero fueron parte. Son cómplices. Muchos van a tener que cambiar de profesión, porque cuando se cae la careta ya no queda credibilidad que salvar”.

“LAS CARETAS DE CAEN”: EL MENSAJE FINAL DE MAURO ICARDI

En el cierre de su descargo, Icardi dejó una advertencia: “A los demás cómplices, los visibles y los silenciosos: también les va a llegar. Van a caer uno por uno. Porque como siempre dije, las caretas se caen. Yo sigo de pie. Mis hijas también. Esto no se publica por venganza. Se publica por memoria”.

Y remató con una frase lapidaria dirigida a Payarola: “Cuando tocaste mi nombre, empezaste a cargar con tu propia sombra, Payarola. Que tengas unas felices fiestas encerrado, ni las gallinas te van a salvar”.

