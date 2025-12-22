Mauro Icardi aterrizó en la Argentina para reencontrarse con sus hijas pero debido a un retraso en el vuelo no llegó a la hora pautada: las 11 de la mañana. El retraso generó un contratiempo para Wanda, que tenía compromisos laborales ineludibles: la esperaban en los estudios para grabar MasterChef.

Así, la conductora decidió no aguardar la llegada del futbolista en el Chateau Libertador, pero dejó todo listo para que el padre pudiera llevarse a las menores sin obstáculos.

De esta manera, priorizó su actividad profesional sin impedir que se concrete el régimen de visitas acordado para estas Fiestas.

Mauro Icardi con la China Suárez en el Chateau (RS Fotos)

Quién le entregó las hijas a Mauro Icardi

Según contó la periodista Laura Ubfal en sus redes, “Wanda no pudo esperar a que llegue Icardi a buscar a sus chicas porque la estaban esperando en el canal para grabar. Pero todo terminó sin problemas, como debe ser, y las nenas ya están con su papá viajando hacia zona norte”.

Así fue la llegada de Mauro Icardi con la China Suárez a la Argentina antes de reencontrarse con sus hijas. Foto: Captura (eltrece)

El delantero del Galatasaray llegó acompañado por la China Suárez, quien también regresó al país para ver a sus hijos, y todas las miradas se posaron en el esperado cruce con Wanda Nara.

Así fue la llegada de Mauro Icardi con la China Suárez a la Argentina antes de reencontrarse con sus hijas. Foto: Captura (eltrece)

Icardi se presentó en el Chateau Libertador acompañado por su abogada, Elba Marcovecchio, para retirar a las niñas. Aunque Wanda ya no estaba en el domicilio, la entrega se realizó de forma fluida y sin inconvenientes.

Actualmente, el delantero ya se trasladó hacia su propiedad en Nordelta.