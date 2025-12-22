Evangelina Anderson compartió una producción de fotos en bikini rojo: es nada menos que parte de la colección de Wanda Nara. Justamente la conductora de MasterChef tuvo un gesto inesperado.

La empresaria no sólo comentó el posteo y le dijo “Diosa” a Eva, sino que compartió el álbum en sus historias.

Claramente, hay un acuerdo comercial entre ambas, pero lo llamativo es cómo gestaron una buena relación a partir del vínculo que hay entre sus hijos, que se hicieron amigos en las Divisiones Inferiores de River Plate.

El gesto de Wanda Nara con Evangelina Anderson: el inesperado posteo | Créditos: Instagram @wanda_nara

EVANGELINA ANDERSON POSÓ PARA WANDA NARA

Las imágenes, tomadas al aire libre y con una estética natural, mostraron a Evangelina posando con seguridad y comodidad, lejos de cualquier artificio excesivo.

El gesto de Wanda Nara con Evangelina Anderson: el inesperado posteo | Créditos: Instagram @evangelinaanderson

El posteo estuvo acompañado por un mensaje breve pero sugestivo, que rápidamente despertó interpretaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en vincular las fotos con el momento personal que atraviesa la modelo: estaría soltera.