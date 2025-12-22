Recién mudada a una casa amplia y luminosa, La Joaqui sorprendió a Wanda Nara y a todos los integrantes de MasterChef Celebrity al revelar cuál es el regalo que le gustaría recibir de su novio, Luck Ra, para Navidad.

La Joaqui quiere una casita para gallinas y lo explicó en MasterChef

“¿Se viene un anillo en tu arbolito, Joaqui?”, le preguntó la conductora del reality en tono cómplice.

Lejos de lo esperado, la artista respondió: “No lo sé, pero ahora que tengo una casa con un patio grande, me gustaría poner una casita para gallinas”.

Desconcertada, Wanda repreguntó: “¿Eso querés que te regalen?”.

Sin dudarlo, La Joaqui asintió y sumó: “Sí, me gustaría que me regalen la casita para las gallinas. Así traigo el gallo también”.

Luego, la cantante aclaró el motivo de su elección: “Tengo ganas de tener animales de campo en casa como mascotas, no para comer”.

Fiel a su estilo, Nara lanzó una chicana divertida: “Del diamante pasamos a cuatro gallinas, tenés huevos para toda la semana”.

En ese marco distendido, La Joaqui sorprendió con un dato inesperado: “Aparte, los gallos y las gallinas, cuando los tenés desde chiquitos, son más leales que un perro. Son los mejores amigos del mundo”.

Por último, dejando en claro su perfil autosuficiente, concluyó entre risas: “Tal vez me lo armo, me lo autoregalo”.

