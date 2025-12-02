La relación entre La Joaqui y Luck Ra no deja de consolidarse, y ahora dieron una prueba más de que lo suyo va muy en serio.

El cantante cordobés compartió una foto donde se lo ve posando muy feliz frente a una casa con parque enorme, bajo el título “Nuevo hogar”, acompañado de un corazón y un emoji emocionado.

En la imagen, Luck Ra aparece con los brazos levantados señalando hacia la casa, que se distingue por su estilo clásico, rodeada de un extenso jardín y vegetación.

La publicación, que rápidamente se viralizó entre sus fanáticos, despertó todo tipo de comentarios y especulaciones sobre este gran paso en la pareja.

La Joaqui dio un importante paso en su relación con Luck Ra: “Nuevo...”. Crédito: Instagram

MÁS JUNTOS QUE NUNCA

Si bien ninguno de los dos confirmó explícitamente que se trata de la casa donde convivirán, los seguidores interpretaron el mensaje como una señal clara de convivencia y futuro compartido.

La pareja, que se convirtió en una de las favoritas del espectáculo local, viene compartiendo momentos de intimidad, viajes y proyectos personales que se entrelazan con una complicidad innegable.

Ahora, este “nuevo hogar” se percibe como el símbolo perfecto del presente que están construyendo juntos.