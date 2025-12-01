Un nuevo escándalo sacude al mundo del espectáculo y promete generar polémica durante varios días. Ángel de Brito lanzó una bomba en sus redes sociales al afirmar que Wanda Nara habría pedido bajar a La Joaqui de la tapa de “Los Personajes del Año” de la revista Gente.

El periodista compartió una historia en la que escribió sin vueltas: “Wanda bajó a La Joaqui de la tapa de los personajes del año de Gente”.

Una frase cortante que dejó en shock a sus seguidores y que reaviva la versión de tensiones entre ambas figuras, especialmente tras el paso de La Joaqui como jurado invitada en MasterChef Argentina, ciclo que lideró Wanda durante este año.

¿Qué pasó entre Wanda y La Joaqui?

Si bien nunca se confirmó un conflicto directo, en el ambiente se rumoreaba que la relación entre la conductora del reality y la cantante no habría quedado en los mejores términos.

Según trascendió, la popular artista urbana tenía todo listo para aparecer en la icónica producción fotográfica de Gente, pero a último momento su presencia habría sido desestimada por un pedido expreso de Wanda.

La reacción en redes y el silencio de las protagonistas

Tras el mensaje explosivo de De Brito, las redes sociales estallaron con comentarios, memes y teorías sobre el supuesto cortocircuito.

Mientras tanto, ni Wanda ni La Joaqui se pronunciaron al respecto, aunque fuentes cercanas a la producción aseguran que la tensión ya venía desde hace varias semanas.

Un cierre de año picante

Esta vez, el detrás de escena del evento anual de la revista parece ser uno de los más jugosos. Si la versión de De Brito se confirma, Wanda vuelve a quedar en el centro de la escena mediática, demostrando una vez más su influencia en la industria.

¿Responderán las protagonistas? ¿Habrá reconciliación o se abre un nuevo capítulo del Wanda-gate? Todo indica que el escándalo recién empieza.