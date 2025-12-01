La exclusión de La Joaqui de la foto de Los Personajes del año derivó en un escándalo, luego de que se filtrara la información de que Wanda Nara exigió no compartir la portada de la revista con ella, y ahora la cantante rompió el silencio.

“Tengo un mal día, por favor”, se atajó de entrada la participante de MasterChef Celebrity.

Ante la insistencia del cronista de Intrusos para confirmar o desmentir la versión, Joaquinha Lerena de la Riva suplicó piedad: “Yo siempre soy re buena con ustedes. Cuídenme”.

La Joaqui sobre Wanda Nara.

“No agarré el celu, todavía recién salgo de cocinar”, enfatizó para eludir la polémica.

La incomodidad de La Joaqui al responder sobre Wanda Nara

“Chicos, perdón. No tengo un buen día, todavía no agarré ni el celu. De veradad, tengo que irme”, siguió.

Por otra parte, aseguró que Wanda “siempre está invitada” a mi casa, desmintiendo que su ausencia en plena juntada con los compañeros del reality se debiera a mala onda.

“Chicos, hablamos otro día. No quiero meterme en quilombos. Por favor, cuídenme. Hoy me siento mal. No puedo ser hábil declarante para ustedes”, cerró La Joaqui eludiendo comentarios sobre Wanda Nara.