En pleno auge de la temporada de verano, Wanda Nara volvió a acaparar la atención al lanzar una nueva línea de bikinis y revelar a La Joaqui como la figura estelar de la campaña.

La cantante posó para la marca con dos diseños que encendieron las redes: una microbikini roja fuego y otra animal print que rápidamente se volvieron tendencia, disipando por completo las versiones que hablaban de un supuesto distanciamiento entre ambas.

La Joaqui y Wanda Nara se aliaron: el proyecto que las unió y que enfurecerá a la China Suárez | Créditos: Instagram @lajoaqui

Los rumores de conflicto habían comenzado semanas atrás, cuando Valentina Cervantes partió de MasterChef Celebrity, una decisión que, según trascendidos, habría generado tensiones con La Joaqui.

Sin embargo, la colaboración de la artista en la nueva campaña terminó de derribar cualquier especulación. A través de Instagram, la cantante compartió las fotos luciendo las bikinis y dejó claro que la relación con Wanda sigue intacta.

WANDA Y LA JOAQUI, ALIADAS

Lejos de evitar el tema, Wanda comentó de inmediato el posteo de su amiga y lo hizo con una frase contundente que calmó definitivamente las aguas. “Explotó el verano ❤️ te amo Joaquina”, escribió la empresaria.

Pero el comentario que terminó de desatar la euforia entre los seguidores llegó de la mano de Luck Ra, pareja de La Joaqui, quien no perdió la oportunidad de sumarse al juego con una frase que rápidamente cosechó miles de “me gusta”.

“Me quiero arrancar los ojos y que seas lo último que hayan visto”, escribió el cantante, provocando una ola de reacciones que multiplicó el alcance de la publicación.

La presencia de La Joaqui en la campaña de bikinis no solo se interpretó como un gesto profesional, sino también como una demostración pública de respaldo hacia Wanda. Ambas vienen construyendo un vínculo sólido, basado en la admiración mutua y la colaboración artística, que ha logrado imponerse por encima de cualquier rumor o especulación mediática.