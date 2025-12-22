Un comentario inesperado de Wanda Nara volvió a encender la pantalla y las redes sociales. Este domingo, la conductora de MasterChef Celebrity sorprendió a todos con una chicana directa a Maxi López, su exmarido, que no tardó en viralizarse y desatar una ola de memes.

Todo arrancó cuando Sofía Gonet presentó su plato y, entre risas, contó que le pidió a Maxi que le presentara “un chongo con plata”. Sin perder el ritmo, Wanda disparó: “Maxi es tan generoso que hasta a mí me presentó un amigo y me casé”, en clara referencia a su relación con Mauro Icardi, quien supo ser íntimo amigo de López.

Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity (Fotos: capturas Telefe)

El estudio quedó en silencio por unos segundos. Wanda no pudo contener la carcajada y el jurado Germán Martitegui intentó poner paños fríos: “Tengamos la Navidad en paz”. Pero la mediática redobló la apuesta: “Me la dejó servida, ‘La Reini’”, justificó entre risas.

LA FEROZ CHICANA DE WANDA NARA A MAXI LÓPEZ EN MASTERCHEF QUE HIZO RECORDAR SU MATRIMONIO CON MAURO ICARDI

Como suele pasar cada vez que Wanda y Maxi cruzan alguna indirecta, el público se volcó a las redes para comentar el momento. Las opiniones fueron de todo tipo: desde quienes celebraron el humor de la conductora hasta los que la tildaron de “desubicada”.

“El momento fue tremendo”, “Desubicada y ordinaria, como les gusta a ustedes”, “Hay que entender que es humor”, y “¡Alguien que le diga a Wanda que no da!”, fueron algunos de los mensajes que se multiplicaron en X (ex Twitter).

Los memes de Wanda Nara y Maxi López tras el nuevo y divertido cruce en MasterChef (Fotos: capturas Twitter/ X)

Una vez más, Wanda Nara y Maxi López demostraron que su historia sigue dando que hablar, tanto en la televisión como en el mundo virtual. Y, como siempre, los memes no se hicieron esperar.

