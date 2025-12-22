Recién llegado a la Argentina desde Turquía, Mauro Icardi se dirigió a la casa de Wanda Nara para retirar a sus hijas, quienes pasarán la Navidad con él. Para sorpresa de todos, el futbolista fue al Chateau Libertador acompañado por su novia, la China Suárez.

Ciudad Magazine fotografió la escena en exclusiva, mientras que en Intrusos brindaron detalles de lo ocurrido puertas adentro. Según contó Adrián Pallares, la entrega de las menores se realizó con la presencia de abogadas, pero sin ningún tipo de escándalo.

Mauro Icardi con la China Suárez en el Chateau (RS Fotos)

Por qué Mauro Icardi fue con la China Suárez al Chateau Libertador

Paula Varela explicó en el ciclo de América TV: “Ellos fueron directamente desde Aeroparque al Chateau, porque viajaron en un vuelo privado”.

“Icardi no fue solo con Elba Marcovecchio, su abogada, como estaba previsto en un principio, porque se demoraron. Esto iba a ser a las 11 de la mañana”, amplió la panelista.

Sorprendido por la presencia de la actriz en el domicilio de Wanda Nara, Pallares exclamó: “¡La China Suárez fue al Chateau!”. A lo que Varela agregó: “Claro, fueron directo, no pasaron por La casa de los sueños”.

