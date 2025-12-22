En la previa de uno de los momentos más sensibles de su vida personal, Mauro Icardi llegó a la Argentina acompañado por su pareja, Eugenia “la China” Suárez, horas antes de reencontrarse con sus hijas. La escena no pasó desapercibida: ninguno de los dos quiso dar declaraciones y el operativo para abandonar el aeropuerto fue tan rápido como hermético.

La actriz viajó junto a sus tres hijos: Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y Rufina, la mayor, a quien tuvo con Nicolás Cabré. Todos juntos, pero lejos de los flashes y sin una sola palabra para los cronistas que los esperaban.

Fieles a un perfil bajísimo, Icardi y la China evitaron cualquier tipo de contacto con la prensa. No hubo saludos, gestos, ni aclaraciones. El foco estuvo puesto únicamente en salir del aeropuerto lo más rápido posible.

Foto: Captura (eltrece)

La postal final fue contundente: una enorme camioneta blanca, cargada con numerosas valijas, que los retiró del lugar en medio de un fuerte operativo de discreción.

La llegada se da justo antes del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas, en el marco del conflicto judicial con Wanda Nara que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Por eso, cada movimiento del futbolista genera expectativa y análisis.

Foto: Captura (eltrece)

Sin declaraciones y con un mensaje claro desde los gestos, Icardi y la China Suárez pisaron suelo argentino decididos a no hablar, pero sabiendo que todas las miradas están puestas sobre ellos.

Foto: Captura (eltrece)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

INMINENTE LLEGADA DE MAURO ICARDI AL CHATEAU LIBERTADOR PARA RETIRAR A SUS HIJAS: QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA WANDA NARA

El clima entre Mauro Icardi y Wanda Nara vuelve a subir varios grados y este lunes promete ser un día decisivo. Según revelaron en Puro Show, el futbolista llegará en el día de la fecha a las 11 de la mañana al Chateau Libertador para retirar a sus hijas, en un reencuentro que se da en medio de restricciones judiciales, viejos conflictos y una cuenta regresiva que no admite errores.

“Hoy hay reencuentro”, confirmó Angie Balbiani en el programa de eltrece, y detalló que Icardi tiene autorización para pasar a buscar a las chicas, siempre y cuando se cumpla una condición fundamental: si media hora después del horario pactado las niñas no son entregadas, Mauro tiene permitido el acceso al lugar, incluso con asistencia policial.

El dato no es menor, ya que Icardi tenía una perimetral, y este punto fue especialmente contemplado por la Justicia. En ese escenario, Wanda Nara podría enfrentar consecuencias legales si no cumple con lo dispuesto.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Desde la última entrega, según remarcaron en el ciclo, no hubo incidentes, algo que también quedó asentado como antecedente positivo en la causa, de cara a este nuevo acuerdo.

El conflicto se intensificó en los últimos días por las fiestas. Tal como se había anticipado, ambos querían pasar Navidad con sus hijas, pero finalmente el juez Hagopián falló a favor de Mauro Icardi. ¿El motivo? Su agenda profesional.

El delantero debe regresar a Turquía, donde tiene compromisos deportivos inminentes: el 3 de enero vuelve a jugar, por lo que su estadía en Argentina es limitada. Ese factor fue determinante para que la Justicia le otorgara el tiempo con las menores.