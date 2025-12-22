El clima entre Mauro Icardi y Wanda Nara vuelve a subir varios grados y este lunes promete ser un día decisivo.

Según revelaron en Puro Show, el futbolista llegará en el día de la fecha a las 11 de la mañana al Chateau Libertador para retirar a sus hijas, en un reencuentro que se da en medio de restricciones judiciales, viejos conflictos y una cuenta regresiva que no admite errores.

“Hoy hay reencuentro”, confirmó Angie Balbiani en el programa de eltrece, y detalló que Icardi tiene autorización para pasar a buscar a las chicas, siempre y cuando se cumpla una condición fundamental: si media hora después del horario pactado las niñas no son entregadas, Mauro tiene permitido el acceso al lugar, incluso con asistencia policial.

El dato no es menor, ya que Icardi tenía una perimetral, y este punto fue especialmente contemplado por la Justicia. En ese escenario, Wanda Nara podría enfrentar consecuencias legales si no cumple con lo dispuesto.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Desde la última entrega, según remarcaron en el ciclo, no hubo incidentes, algo que también quedó asentado como antecedente positivo en la causa, de cara a este nuevo acuerdo.

El conflicto se intensificó en los últimos días por las fiestas. Tal como se había anticipado, ambos querían pasar Navidad con sus hijas, pero finalmente el juez Hagopián falló a favor de Mauro Icardi. ¿El motivo? Su agenda profesional.

El delantero debe regresar a Turquía, donde tiene compromisos deportivos inminentes: el 3 de enero vuelve a jugar, por lo que su estadía en Argentina es limitada. Ese factor fue determinante para que la Justicia le otorgara el tiempo con las menores.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA Y MAURO ICARDI SELLARON UN ACUERDO PARA PASAR LAS FIESTAS CON SUS HIJAS: DE QUÉ SE TRATA

El conflicto entre Wanda Nara y Mauro Icardi sumó un nuevo capítulo, esta vez con una cuota de paz de cara a las Fiestas. En El Diario de Mariana aseguraron que la expareja ya tendría casi cerrado un acuerdo para organizar cómo pasarán Navidad y Año Nuevo junto a sus hijas, en medio de un clima cargado de tensiones legales y mediáticas.

Según contó el panel, el pacto sería claro: el 24 y 25 de diciembre estarían con Wanda, mientras que el 30 y el Año Nuevo serían con Icardi.

La información surgió en medio de un ida y vuelta lleno de reservas y silencios sugestivos. Ante la pregunta de Guido Záffora sobre si este sería “el arreglo más cercano” que manejan hasta el momento, la abogada del jugar, Elba Marcovecchio, declaró: “Tengo demasiada, demasiada reserva… pero va por ese lado. 24 con Wanda, fin de año con Icardi”, expresó.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

Sin embargo, el dato más llamativo fue referido al lugar donde Icardi recibiría el 2026 con las nenas. Záffora deslizó que el futbolista estaría buscando un “país neutral” y consultó si era cierto que él mismo estaba gestionando la opción con asesoramiento. Elba, sin querer confirmar, dejó abierta la puerta al misterio: “No te puedo decir, Guido… primero necesitamos la autorización del club”, atinó a decir.

Esa frase alcanzó para que el panel interpretara que el destino no sería Turquía, donde Icardi juega actualmente y vive con su pareja, Eugenia “la China” Suárez, y que el futbolista debería viajar especialmente para reencontrarse con sus hijas.