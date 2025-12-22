La llegada de Mauro Icardi y Eugenia “la China” Suárez a la Argentina no pasó inadvertida y quedó registrada ante las cámaras de Tarde o Temprano. Aunque el objetivo del viaje era pasar las fiestas y concretar el reencuentro del futbolista con sus hijas, el foco también quedó puesto en el tenso momento que vivió la actriz al intentar escapar de la prensa junto a sus hijos.

Según relató María Belén Ludueña en su programa, la pareja arribó por la tarde a Aeroparque en un vuelo privado, en medio de un fuerte hermetismo y con una clara decisión: no hablar con los medios.

“No dieron declaraciones a la prensa. Nunca”, aseguró la conductora, mientras en pantalla se veían las imágenes del momento exacto de la llegada de la parejita con los menores.

Foto: Captura (eltrece)

En el video se puede ver a la China Suárez caminando apurada, rodeada por sus hijos: Magnolia y Amancio, frutos de su relación con Benjamín Vicuña, y Rufina, a quien tuvo con Nicolás Cabré. También aparece la niñera, acompañándolos, y más atrás la madre de la actriz, otro detalle que no pasó desapercibido.

“Ahí está Magnolia, Rufina, con Amancio en la mano”, describió Ludueña, mientras señalaba las imágenes. Y agregó: “La China no sé qué estará protestando ahí… ‘córranse, córranse’, estará diciendo”.

Visiblemente incómoda, la actriz evitó mirar a cámara, aceleró el paso y rechazó cualquier intento de diálogo. Solo hubo un mínimo intercambio cuando alguien la felicitó por su serie: respondió con un escueto “gracias” y siguió caminando, sin frenar ni un segundo.

ASÍ FUE LA LLEGADA DE MAURO ICARDI Y LA CHINA SUÁREZ A LA ARGENTINA PARA REENCONTRARSE CON SUS HIJAS

En la previa de uno de los momentos más sensibles de su vida personal, Mauro Icardi llegó a la Argentina acompañado por su pareja, Eugenia “la China” Suárez, horas antes de reencontrarse con sus hijas. La escena no pasó desapercibida: ninguno de los dos quiso dar declaraciones y el operativo para abandonar el aeropuerto fue tan rápido como hermético.

La actriz viajó junto a sus tres hijos: Amancio y Magnolia, fruto de su relación con Benjamín Vicuña, y Rufina, la mayor, a quien tuvo con Nicolás Cabré. Todos juntos, pero lejos de los flashes y sin una sola palabra para los cronistas que los esperaban.

Fieles a un perfil bajísimo, Icardi y la China evitaron cualquier tipo de contacto con la prensa. No hubo saludos, gestos, ni aclaraciones. El foco estuvo puesto únicamente en salir del aeropuerto lo más rápido posible.

Foto: Captura (eltrece)

La postal final fue contundente: una enorme camioneta blanca, cargada con numerosas valijas, que los retiró del lugar en medio de un fuerte operativo de discreción.

La llegada se da justo antes del reencuentro de Mauro Icardi con sus hijas, en el marco del conflicto judicial con Wanda Nara que mantiene en vilo al mundo del espectáculo. Por eso, cada movimiento del futbolista genera expectativa y análisis.

Foto: Captura (eltrece)

Sin declaraciones y con un mensaje claro desde los gestos, Icardi y la China Suárez pisaron suelo argentino decididos a no hablar, pero sabiendo que todas las miradas están puestas sobre ellos.