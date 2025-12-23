El escándalo entre Wanda Nara y Mauro Icardi volvió a explotar, pero esta vez no fue por un posteo en redes ni por rumores de separación. El eje del conflicto es la cuota alimentaria de sus hijas, Francesca e Isabella, y la supuesta cancelación total de la deuda por parte del delantero del Galatasaray.

El viernes, trascendió que Icardi había pagado todo lo que debía y que eso le permitiría pasar la Navidad en Argentina antes de regresar a Turquía, como le exige su club. Sin embargo, la propia Wanda salió al cruce y desmintió la versión.

Wanda Nara y Mauro Icardi. (Foto: IG)

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Wanda fue tajante: “Mauro pagó 4 meses de los 14 que debe. Sigue siendo deudor alimentario”, lanzó, visiblemente molesta. Y fue más allá: “No levanta el juez el ordenamiento ni la inscripción de deudor”, remarcó, dejando en claro que la situación judicial no cambió.

Según la empresaria, el futbolista pagó esos meses solo para poder salir del país. La presión sobre Icardi no era solo económica: al estar inscripto como deudor, corría el riesgo de no poder salir de Argentina tras su llegada para las fiestas.

WANDA NARA ASEGURA QUE MAURO ICARDI NO ESTUVO NI CERCA DE ABONAR SU DEUDA ALIMENTARIA

Mientras tanto, el abogado César Carozza aclaró que Icardi solo abonó la liquidación aprobada, pero no la actualización de la deuda desde el inicio del reclamo. El letrado Mauricio D’Alessandro aportó un dato demoledor: la deuda pendiente rondaría los 300 mil dólares.

La situación llegó a tal punto que la Justicia, bajo la firma del juez Carlos Hagopian, dictó un fallo contundente: las niñas quedarían bajo la custodia de su padre desde el 22 de diciembre a las 11:00 hasta el 27 a la misma hora. El oficio judicial fue claro: “Wanda Nara deberá garantizar la entrega de las niñas a su progenitor en el sector de cortesía del edificio en el horario puntual”. Si la madre se demoraba más de media hora, el juez autorizaba a Icardi a convocar a la policía—personal femenino, no uniformado—e incluso a ingresar a la vivienda y violentar cerraduras si fuera necesario.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: Instagram)

El fallo fue aún más allá: habilitó a Icardi a ingresar, acompañado de su abogado y personal autorizado, al departamento familiar del edificio Chateau Libertador de Núñez para una entrega forzada.

En medio de versiones cruzadas y tensiones familiares, la disputa por la cuota alimentaria y la custodia de las hijas mantiene en vilo a Wanda Nara y Mauro Icardi. Por ahora, la Justicia fue tajante y la deuda sigue siendo un tema sin resolver.

