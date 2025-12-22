El caso de Nicolás Payarola, el exabogado de Wanda Nara detenido a fines de noviembre, sumó este lunes un nuevo capítulo explosivo. La Justicia terminó de peritar su celular y, según reveló Yanina Latorre al aire de SQP (América), el contenido es tan escandaloso como inesperado: 172 capturas de pantalla con chats comprometidos, rituales de brujería y pagos a periodistas.

“En este momento terminaron de peritar el teléfono de Payarola. La cantidad de gente comprometida… Son 172 capturas muy complicadas. El tipo hacía brujerías, tenía una bruja que mataba gallinas. Hay muchos chats”, reveló Latorre, dejando en shock a todos en el piso.

Nicolás Payarola. Crédito: instagram

Entre los hallazgos más llamativos, Payarola hablaba con una bruja más que con nadie. Según la conductora, “mataba gallinas todas las semanas” y estaba obsesionado con tres “enemigos acérrimos”: la abogada Lara Piro, el futbolista Gonzalo Montiel y (Sergio) Occhiuzzo, uno de los primeros en denunciarlo.

“Estamos hablando de Payarola: genete marginal, un estafador de poca monta”, señaló la conductora cuando le preguntaron por la matanza de gallinas que el letrado le encargaba a una bruja. “Él creyó que hablando con autoridad de su relación con Wanda y L-Gante se iba a hacer millonario”, agregó.

“Ayer apareció una esteticista en Infama que contó que él la convenció con un fideicomiso. (...) Quiso buscar la fama, pero la fama lo metió preso”, reflexionó la conductora.

Gonzalo Montiel fue quien logró la detención de Nicolás Payarola (Fotos: capturas TyC y Net TV)

Pero eso no fue todo. Latorre también aseguró que hay mucho periodista comprometido, ya que el exabogado “pagaba para que lo defiendan” en los medios. El entramado de chats y capturas promete sacudir a más de uno en el ambiente mediático y judicial.

