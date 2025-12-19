Wanda Nara atraviesa un gran momento. Mientras continúa al frente de MasterChef Celebrity por Telefe, en el plano sentimental afianza su relación con Martín Migueles, el empresario con el que sale desde hace algunos meses.

Fiel a su estilo cercano y espontáneo, la conductora decidió compartir con sus seguidores una escena íntima de la pareja que rápidamente llamó la atención en redes sociales.

En el video, registrado durante la noche del jueves, se puede ver a Martín Migueles descansando en la cama, con el torso desnudo, mientras Wanda lo filma con su celular.

La escena suma un detalle que no pasó desapercibido: de fondo se observa el ventanal del departamento con una vista directa al estadio de River Plate, desde donde se escuchaba con claridad el recital de la banda Airbag.

Wanda Nara le declaró su amor a Martín Migueles (Foto: captura de Instagram/@wanda_nara).

EL VIDEO HOT DE WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES

El show de los hermanos Sardelli se desarrollaba a pocos metros del edificio donde vive la empresaria y marcaba el cierre de una intensa maratón de cinco conciertos que la banda realizó en el estadio durante 2025.

Mientras la música sonaba fuerte en el exterior, Migueles dormía plácidamente, ajeno al ruido, en una postal que Wanda decidió compartir a primera hora del viernes.

Para acompañar el video, la ex de Mauro Icardi escribió “Airbag +” y sumó un corazón rojo, dejando en claro el clima relajado y afectuoso del momento. En las imágenes se lo ve al empresario tapado con una sábana blanca y vistiendo ropa interior negra, en una escena simple pero cargada de intimidad.