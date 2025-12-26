Wanda Nara volvió a convertirse en el centro de atención en redes sociales tras compartir una imagen íntima y sensual junto a su actual pareja, Martín Migueles.

La postal, tomada desde la piscina de su imponente mansión en Punta del Este, los muestra fundidos en un apasionado beso, dejando en claro el gran momento personal que atraviesan.

Lejos del hermetismo que había rodeado sus salidas en meses anteriores, la empresaria y conductora decidió esta vez no ocultar su romance y hacerlo público ante millones de seguidores.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

WANDA NARA Y MARTÍN MIGUELES: FOTO HOT

La pareja se encuentra instalada en la exclusiva propiedad que Wanda posee en el barrio privado de José Ignacio, uno de los puntos más codiciados de Punta del Este. Allí planean despedir el año y recibir el Año Nuevo rodeados de confort, privacidad y mar, lejos del ritmo acelerado de Buenos Aires.

La foto hot de Wanda Nara y Martín Migueles en la pileta | Créditos: Instagram @wanda_nara

Un detalle que no pasó inadvertido fue que, a diferencia de otras relaciones de la empresaria, esta vez no fue ella quien publicó la imagen, sino el propio Martín Migueles.

En sus historias de Instagram, el joven compartió la foto donde ambos aparecen abrazados dentro del agua, en una escena cargada de complicidad y romanticismo, lo que muchos interpretaron como una señal de que el vínculo está más sólido que nunca.