La Nochebuena y la Navidad de 2024, L-Gante las celebró junto a Wanda Nara, con quien por entonces estaba en pareja.

Sin embargo, el tiempo pasó, la relación llegó a su fin y el referente de la cumbia 420 habría vuelto a apostar al amor.

Según informaron en A la Barbarossa, la joven que aparece en la foto que Elián Valenzuela subió a sus redes sociales, disfrutando de la pileta en su casa nueva, sería su nueva novia.

“Elián Valenzuela se mostró con una nueva mujer. Es su novia. Están en la pileta”, aseguró Pía Shaw al analizar la imagen en el programa de Telefe.

Por su parte, Mariana Brey agregó con picardía: “Se puso filtro porque no se quiere hacer cargo. La chica es divina”.

L-Gante presentó a su novia en Navidad (captura de Telefe)

En paralelo, en el ciclo que conduce Georgina Barbarossa compararon la postal de L-Gante con la que publicó Wanda Nara casi al mismo tiempo, donde se la ve muy apasionada en la piscina junto a Martín Migueles.

La conductora de MasterChef Celebrity celebró la Navidad en José Ignacio junto a su flamante pareja, sus hijos mayores, su hermana Zaira y sus sobrinos, marcando un nuevo capítulo en su vida personal.

