Wanda Nara pasó la Nochebuena en José Ignacio junto a sus hijos mayores, Valentino, Constantino y Benedicto López, ya que sus hijas más chicas celebraron la fecha con su papá, Mauro Icardi, en la Argentina.

En una fecha tan especial, la conductora de MasterChef también compartió la celebración con su novio, Martín Migueles, quien se sumó a la mesa familiar. Al igual que Zaira Nara con sus hijos, Malaika y Viggo.

Durante el día, Wanda mostró en sus Instagram Stories cómo disfrutó de su nueva y amplia casa, de la piscina con vista al mar y del clima veraniego. Más tarde, compartió parte del menú navideño y a su hijo mayor a cargo del asado.

La Navidad de Wanda Nara en Uruguay. Instagram Stories @wanda_nara

El exclusivo regalo de Papá Noel a Wanda Nara

Al llegar la medianoche, Papá Noel pasó por el arbolito de la familia y Wanda exhibió el exclusivo regalo que recibió: una cartera Hermès Kelly Picnic, un bolso de lujo confeccionado en mimbre (osier) y cuero, con herrajes metálicos.

¿Su valor? En caso de haber sido adquirida en boutique, su precio ronda entre los 35.000 y 45.000 dólares, y solo está disponible para clientes VIP de la reconocida maison francesa.

En las imágenes que compartió, además, se distinguen otros productos de lujo de la firma Hermès.

