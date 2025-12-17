Sabrina Rojas no solo opinó sobre la foto íntima que Wanda Nara publicó en Instagram de su novio, Martín Migueles, sino que además realizó un filoso y desopilante análisis de los emojis que acompañaron el posteo.

El tema fue puesto sobre la mesa por su compañero Martín Salwe en Pasó en América, y la conductora no decepcionó con su lectura en vivo.

“Nunca había hecho esto, poner un mensaje de amor. El romanticismo se ve ahí porque hay un ‘te amo’ y está el bello durmiente”, señaló el panelista mientras mostraban la imagen de Migueles en pantalla.

Sin vueltas, Rojas lanzó su primera ironía: “Siempre laburando él”.

Captura de pantalla de Pasó en América.

Sabrina Rojas hizo una filosa lectura de los emojis que Wanda Nara usó en la foto íntima de su novio

Luego, cuando Salwe reparó en los emojis que Wanda utilizó —un corazón, un ganso, un caballo, una ducha, una llave, una carta y unos clips—, Sabrina fue más allá y compartió su particular análisis con todo el equipo.

“Para mí, hasta ahora es: ‘estoy enamorada de un ganso que la tiene como un caballo. Quiero que me dé en la ducha, pero no va a tocar mi fortuna porque la tengo bajo llave’”, interpretó entre risas, fiel a su estilo directo y sin filtros.