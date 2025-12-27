A pocas horas de que Yanina Latorre revelara en Sálvese Quien Pueda que Martín Migueles le escribió recientemente a Claudia Ciardone (con quien mantuvo una breve historia de amor), mientras está de novio con Wanda Nara, la conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que su noviazgo sigue viento en popa.

Lejos de la polémica, Wanda compartió en las redes sociales varias postales donde se lo ve a Migueles muy sonriente a bordo de un vuelo privado para disfrutar de unos días libres en Uruguay.

“Ahora sí, felices vacaciones para mí. Rumbo a Pubta del Este”, escribió la empresaria en Instagram Stories, dejando en claro que las últimas novedades sobre Martín no dejaron huella en su vínculo.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Cabe destacar que Wanda se encuentra con sus hijas en el país vecino después de que ellas pasaran la Navidad con Mauro Icardi y su actual pareja, Eugenia “la China” Suárez.

¡Todo bien entre ellos!

EL AUDIO DEL ESCÁNDALO: ASEGURAN QUE MARTÍN MIGUELES QUISO ENGAÑAR A WANDA NARA CON CLAUDIA CIARDONE

Cuando parecía que el nuevo romance de Wanda Nara con Martín Migueles avanzaba firme y blanqueado en las redes sociales, un fuerte bombazo mediático lo puso todo en jaque. En el programa Sálvese Quien Pueda revelaron que el joven le envió mensajes a Claudia Ciardone, mientras está en pareja con la conductora de MasterChef Celebrity.

Según contaron al aire, todo ocurrió cuando Migueles se encontraba en un lugar con una persona que conoce a Claudia. Fue ahí cuando le avisaron a la exparticipante de Gran Hermano sus intenciones: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario, según contó Yanina Latorre.

Ciardone, que lo tenía bloqueado, decidió darle una oportunidad y lo desbloqueó. A partir de ese momento, fue Martín quien tomó el control de la conversación y empezó a enviarle mensajes directos: “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, se pudo escuchar en vivo.

Foto: Instagram (@clauciardone)

Pero eso no fue todo. En el ciclo revelaron que, luego de escribirle, le mandó la dirección de su casa y hasta le propuso un encuentro. El dato que más ruido generó fue que todo esto ocurrió mientras Migueles ya estaba de novio con Wanda Nara, quien recientemente había blanqueado el romance con una foto romántica y un “felices seis meses”.

¡Tremendo!