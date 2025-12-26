Cuando parecía que el nuevo romance de Wanda Nara con Martín Migueles avanzaba firme y blanqueado en las redes sociales, un fuerte bombazo mediático lo puso todo en jaque. En el programa Sálvese Quien Pueda revelaron que el joven le envió mensajes a Claudia Ciardone, mientras está en pareja con la conductora de MasterChef Celebrity.

Según contaron al aire, todo ocurrió cuando Migueles se encontraba en un lugar con una persona que conoce a Claudia. Fue ahí cuando le avisaron a la exparticipante de Gran Hermano sus intenciones: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, habrían sido las palabras del intermediario, según contó Yanina Latorre.

Ciardone, que lo tenía bloqueado, decidió darle una oportunidad y lo desbloqueó. A partir de ese momento, fue Martín quien tomó el control de la conversación y empezó a enviarle mensajes directos: “¿Qué haces, Clau? Que alegría escucharte. Bueno, si no tenés rencor o no te hice nada, todavía me aparece tu carita gris en WhatsApp (eso aparece cuando está bloqueado). Así que no sé, no va de la mano. Espero que estés bien. Un beso”, se pudo escuchar en vivo.

Foto: Instagram (@clauciardone)

Pero eso no fue todo. En el ciclo revelaron que, luego de escribirle, le mandó la dirección de su casa y hasta le propuso un encuentro. El dato que más ruido generó fue que todo esto ocurrió mientras Migueles ya estaba de novio con Wanda Nara, quien recientemente había blanqueado el romance con una foto romántica y un “felices seis meses”.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

WANDA NARA ROMPIÓ EL SILENCIO Y BLANQUEÓ CUÁNTO LLEVA DE NOVIA CON MARTÍN MIGUELES

Wanda Nara volvió a revolucionar las redes sociales con un posteo que no pasó desapercibido. La conductora de MasterChef Celebrity decidió despejar todas las dudas sobre su noviazgo con Martín Migueles.

En la imagen que compartió en sus historias de Instagram, Wanda apareció abrazada a Martín en una playa, al atardecer, con el mar de fondo y un clima de absoluta complicidad.

Él lució un buzo beige y lentes de sol, mientras que ella posó relajada, con look deportivo y bikini animal print, apoyando su cuerpo contra el de su pareja.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

Pero lo que realmente terminó de encender las redes fue el texto que acompañó la postal: “Felices 6 meses”, escribió Wanda junto a un corazón celeste.

Con esas dos palabras, la modelo reveló desde cuándo están juntos: seis meses de noviazgo. Un dato que descolocó a muchos, ya que hasta ahora la empresaria había mantenido su vida amorosa en un perfil mucho más bajo del habitual.