Luego de que Yanina Latorre contara que Martín Migueles habría tenido la intención de engañar a Wanda Nara con Claudia Ciardone, con quien tuvo un breve romance en el pasado, Pochi reveló la reacción y la advertencia que la empresaria le habría hecho a su novio, indignada por el presunto hecho.
“Migueles retomó la charla con Claudia y está muy preocupado porque se filtren esos chats. El audio lo puede negar o caretear, pero los mensajes lo tienen preocupados porque lo comprometen más; ahí dice que la quiere ver”, expuso la panelista en Puro Show.
Cómo reaccionó Wanda Nara al rumor de infidelidad de Martín Migueles
Acto seguido, Pochi contó la explosiva reacción de Wanda ante la versión de una posible traición. “A Wanda le cayó pésimo y estuvo llorando. Y le advirtió que, si surge algo que compruebe una infidelidad de él, lo deja. No hay retorno”, aseguró.
Por último, la panelista de eltrece llevó algo de tranquilidad al remarcar que el supuesto encuentro nunca ocurrió. “Él está desesperado porque no quiere que estos chats se filtren. El encuentro no sucedió. Ciardone está en pareja”, concluyó.
