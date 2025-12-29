El nuevo romance de Wanda Nara con Martín Migueles quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que en Puro Show se hiciera pública una información explosiva llegada desde Sálvese Quien Pueda.

Según contaron en el ciclo de América y que se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, Migueles habría intentado concretar un encuentro con Claudia Ciardone mientras está en pareja con la empresaria.

La historia comenzó cuando una persona que conoce a Ciardone se encontró con Migueles y decidió escribirle: “Martín estaba en un lugar con alguien que la conoce a Claudia y le manda un mensaje por el teléfono”, explicaron al aire.

En ese mensaje, el intermediario fue directo: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, había contado Yanina al aire.

Ante ese contacto, Claudia habría accedido a desbloquearlo. A partir de ahí, según la versión que dieron en el programa, Migueles comenzó a escribirle directamente. Primero llegaron los mensajes, pero después la situación subió de tono.

“Ya después directamente le mandó la dirección de la casa”, revelaron, detallando que Claudia estaba por viajar a Punta del Este. Y ahí llegó la propuesta más comprometedora: Migueles le habría sugerido verse en los médanos.

La revelación dejó a Migueles en el centro de la tormenta y volvió a poner en duda su fidelidad, justo cuando su vínculo con Wanda parecía afianzarse y ocupar cada vez más espacio en la agenda del espectáculo.

