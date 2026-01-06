Tras unos días de desconexión en Punta del Este, Wanda Nara volvió a Buenos Aires y retomó su habitual actividad en redes sociales con un descargo contundente que no tardó en generar repercusión.

La empresaria decidió enfrentar de manera directa las versiones que circularon sobre su vida sentimental y apuntó contra quienes cuestionaron su relación con el empresario Martín Migueles.

El romance quedó nuevamente bajo la lupa luego de que la modelo Claudia Ciardone difundiera chats comprometedores en los que, presuntamente, Migueles insistía en concretar un encuentro con ella. A partir de esa filtración, crecieron las dudas, especulaciones y debates en el mundo del espectáculo, con Wanda como epicentro de la polémica.

EL GUIÑO DE WANDA NARA A SU PAREJA Y SU DESCARGO VIRAL

En ese contexto, la mediática publicó un mensaje que luego eliminó, pero que ya había tenido un fuerte impacto mediático. Sin mencionar nombres propios, cuestionó a quienes opinan sobre su intimidad sin formar parte de su círculo cercano

.“Nunca voy a entender cómo gente que no tiene relación conmigo, no es mi amiga, no compartimos nada, se preocupa tanto por mi bien??”, escribió, con un tono irónico y filoso.

Lejos de bajar el perfil, Wanda redobló la apuesta con una frase que encendió la polémica y se viralizó en cuestión de minutos: “Tengo 24 cm de razones para estar más relajada que todos los alterados que hablan de mi vida, de mi entorno y de los míos”, lanzó, dejando en claro que atraviesa un buen momento personal y que no piensa dar explicaciones.

Wanda Nara explotó en redes y defendió su relación con Martín Migueles. CRÉDITO: X

En el cierre de su descargo, la empresaria defendió su postura y puso en duda la veracidad de las pruebas que circularon.

“Si se ocupan de sus vidas, quizás tendrían un poco de la tranquilidad y felicidad que manejo en la mía. Hablar mal sin pruebas o con pruebas falsas habla más de la necesidad de joderle la vida a alguien que de mí”, sentenció, convencida de que las acusaciones solo buscan dañar su imagen.