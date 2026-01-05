A través de una historia en Instagram, Wanda Nara dejó en claro quién se ocupa de sus mascotas cuando no está en casa.

La empresaria compartió una tierna postal de sus perros y su gatito descansando en el sillón y acompañó la imagen con un mensaje directo: “Gracias por cuidarlos con tanto amor”, arrobando a @simonmoniok.

La foto muestra a los animales relajados y bien cuidados, una señal de confianza y tranquilidad.

Wanda Nara blanqueó quién cuida de sus mascotas en su ausencia. CRÉDITO: Instagram

ASEGURAN QUE WANDA NARA TUVO SU PEOR TEMPORADA EN PUNTA DEL ESTE

Este domingo en Infama, Marcela Tauro mostró cómo el novio de Wanda Nara, Martín Migueles, amenazaba al cronista Gustavo Descalzi en Punta del Este delante de la mediática, pero fue Karina Iavícoli quien contó que la conductora de MasterChef atraviesa su peor momento.

“No se pasó ni un peine Wanda. ¡Dale! ¿Cómo puede ser?”, observó Marcela Tauro al ver las imágenes de Wanda con Migueles de compras en un shopping de Punta del Este. “No está de vacaciones. ¡Pero mirá a Zaira, la hermana!”, agregó, respecto de las realidades de las Nara.

“Una versión que corre fuerte, que Wanda estaría como muy... No sé si la palabra es triste, porque la verdad que no sé si hay algo que la apene a ella en realidad, o cuál sería el motivo”, dijo Karina Iavícoli. “Sí me dijeron que ella creyó que tal vez esta temporada iba a picar en punta, valga la redundancia, estando en Punta del Este, y no estaría siendo convocada para eventos importantes como otras colegas y eso la tiene mal”, cerró la panelista.