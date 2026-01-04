El viaje de Wanda Nara a Punta del Este con sus hijos y Martín Migueles generó muchas críticas no solo a la conductora sino también al polémico empresario, investigado por la Justicia, que fue señalado por varias famosas y ahora amenazó a un cronista asegurando que “lo iba a ir a buscar”.

En Infama, el periodista uruguayo Gustavo Descalzi contó que mientras intentaba entrevistar a la mediática fue abordado por Migueles, que lo amenazó, hecho que quedó registrado por un papparazi.

Martín Migueles, Wanda Nara y Gustavo Descalzi (Fotos: Instagram @wanda_nara) y captura América TV

El cronista le contó a Marcela Tauro que todo ocurrió a la salida de un concurrido shopping de la ciudad uruguaya, cuando la mediática, Migueles y los niños salieron rumbo al estacionamiento. Allí, el cronista se acercó y le preguntó a Wanda si podía hacerle una nota.

EL NOVIO DE WANDA NARA AMENAZÓ A UN PERIODISTA QUE LE QUERÍA HACER UNA NOTA

Descalzi contó que Wanda le pidió que no filmara a sus hijas ante la posibilidad de recibir una nueva demanda de Mauro Icardi, por lo que optó por acercarse a Migueles, que lo recibió de mala manera. “Lo fui a saludar y ya me atendió mal. Ni siquiera me tiró la mano. Después, cuando hablo con un paparazzi, me dijo ‘Ojo que está chinchudo’”, relató.

“Yo estaba sin cámara. Le había prometido a Wanda que no iba a filmar nada, simplemente para saludarla, para ver si estaba bien. Le quería preguntar un tema y él se metió en la conversación, bien de metido. Y me dice ‘Termino esto y te voy a ir a buscar’. Dos veces me dijo”, relató Descalzi.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este. Foto: RS Fotos

“Le dije ‘¿Qué pasó?’. ‘No, te estás haciendo gracioso’”, explicó el cronista. “Es un trato de maleducado. Es una persona que intimida. Intimida. Yo en un momento pensé que él iba a tener a hacer alguna maniobra. No le temo nada, pero es una persona que impone respeto. Es una persona que me habló de manera muy agresiva. Sin boliche, sin calle, sin el manejo de la situación. (…) El tipo vino a provocarme. Está incómodo”, cerró el cronista.

