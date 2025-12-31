Wanda Nara vuelve a quedar envuelta en una fuerte polémica sentimental luego de que su novio, Martín Migueles, fuera señalado como infiel tras la filtración de chats con Claudia Ciardone. Sin embargo, en las últimas horas apareció un nuevo nombre famoso que reavivó el escándalo: Floppy Tesouro.

El dato fue revelado por Juan Etchegoyen en su programa Mitre Live, donde aseguró que el empresario habría intentado seducir a la modelo tiempo antes de iniciar su relación con Wanda Nara, en medio de un patrón que —según remarcó— no sería aislado.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este. Foto: RS Fotos

“Hoy intenté hablar con Wanda y prefirió el silencio, pero lo que tengo para contar describe las ganas de Migueles de conquistar famosas”, lanzó Etchegoyen, antes de dar detalles del episodio. Según su relato, el hecho ocurrió hace menos de dos años en el Palacio Duhau, cuando Migueles coincidió en el lugar con una figura del ambiente.

De acuerdo a la información que maneja el periodista, Migueles no dejaba de mirarla, situación que fue advertida por el entorno de la modelo. Al retirarse del restaurante, el empresario la habría encarado directamente. “La famosa es Floppy Tesouro”, confirmó Etchegoyen.

Floppy Tesouro (Foto: Movilpress).

QUÉ LE DIJO FLOPPY TESOURO A MARTÍN MIGUELES

Siempre según esta versión, Migueles le propuso ir a tomar algo y conocerse, pero recibió una negativa contundente: Floppy le respondió que estaba conociendo a otra persona. Tras el rechazo, él se habría retirado del lugar. Además, el comunicador aseguró que hubo un intento posterior por redes sociales, aunque ella nunca respondió los mensajes.

Floppy Tesouro y Salvador Becciu en Punta del Este. Foto: prensa ABF Por: manu heslop

Etchegoyen cerró su relato con una reflexión que volvió a poner el foco en el comportamiento del empresario: “No es que lo de Ciardone sea un caso aislado. Se ve que a Migueles le gustan las famosas”. Si bien aclaró que no hay delito en intentar conquistar a alguien estando soltero, señaló que llama la atención el patrón, justo cuando crecen los rumores de crisis en la relación con Wanda Nara.