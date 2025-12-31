En el siempre intenso mundo Wanda Nara, cada movimiento en las redes se convierte en una señal. Y esta vez no fue la excepción. En medio del escándalo que salpicó a Martín Migueles, tras trascender que le habría escrito a Claudia Ciardone —con quien tuvo un breve romance en el pasado— para verse mientras seguía en pareja, la empresaria comenzó a mostrar un perfil muy distinto al que venía construyendo junto a su novio.

Hasta hace pocos días, las historias y posteos de Wanda estaban dominados por selfies románticas, videos cómplices y postales de a dos que buscaban dejar en claro que la relación marchaba viento en popa. Sin embargo, tras estallar la polémica, ese guion cambió de manera abrupta.

En las últimas horas, Wanda publicó una serie de imágenes que no pasaron desapercibidas. Por un lado, compartió videos de sus hijos disfrutando de la pileta sobre inflables verdes, en una escena relajada y familiar, pero sin rastro alguno de Migueles. En otra historia, mostró a su hijo adolescente con su novia, a quien rotuló como “los teens”, reforzando la idea de un clima íntimo y de entorno cercano.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

El detalle que encendió todas las alarmas es que Wanda dejó de compartir las clásicas fotos junto a Migueles, algo que hasta hace muy poco era casi una constante en su Instagram. Además, de que recientemente en La Mañana con Moria revelaron que Wanda había dejado de seguir a Martín en las redes.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles?

Wanda Nara volvió a estar en boca de todos los medios y el terreno que mejor maneja: las redes sociales. En las últimas horas se confirmó que la empresaria dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram, un gesto que no pasó para nada desapercibido y que rápidamente fue leído como una fuerte señal de crisis o ruptura.

La información se conoció en La Mañana con Moria, donde el panel contó en tiempo real cómo se dieron los hechos: “Wanda dejó de seguir a Migueles”, lanzaron al aire, dejando a todos en shock.

La sorpresa fue aún mayor cuando detallaron la velocidad con la que se desencadenó todo: “Esto pasó anoche. Nosotros estábamos en el grupo, todos atentos, y no podíamos creer todo lo que estaba pasando en menos de una o dos horas”, explicaron.

Foto: Captura (eltrece)

Tras escuchar la información Mimi Alvarado lanzó una picante teoría al aire: “Esto, para mí, es estrategia de Wanda. Después pasado mañana lo sigue“, expresó. Y cerró, tajante: “Mañana ustedes la van a ver celebrando”.

Cabe destacar que horas atrás, habían aparecido unos chats de Martín a Claudia Ciardone (con quien habían mantenido un breve affaire tiempo atrás) donde le habría pedido volver a verse.

