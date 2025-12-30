Wanda Nara volvió a estar en boca de todos los medios y el terreno que mejor maneja: las redes sociales. En las últimas horas se confirmó que la empresaria dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram, un gesto que no pasó para nada desapercibido y que rápidamente fue leído como una fuerte señal de crisis o ruptura.

La información se conoció en La Mañana con Moria, donde el panel contó en tiempo real cómo se dieron los hechos: “Wanda dejó de seguir a Migueles”, lanzaron al aire, dejando a todos en shock.

La sorpresa fue aún mayor cuando detallaron la velocidad con la que se desencadenó todo: “Esto pasó anoche. Nosotros estábamos en el grupo, todos atentos, y no podíamos creer todo lo que estaba pasando en menos de una o dos horas”, explicaron.

Tras escuchar la información Mimi Alvarado lanzó una picante teoría al aire: “Esto, para mí, es estrategia de Wanda. Después pasado mañana lo sigue“, expresó. Y cerró, tajante: “Mañana ustedes la van a ver celebrando”.

Cabe destacar que horas atrás, habían aparecido unos chats de Martín a Claudia Ciardone (con quien habían mantenido un breve affaire tiempo atrás) donde le habría pedido volver a verse.

¿Qué pasa entre Wanda Nara y Martín Migueles?

ESCÁNDALO: ASEGURAN QUE MARTÍN MIGUELES INTENTÓ VERSE CON CLAUDIA CIARDONE MIENTRAS ESTABA CON WANDA NARA

El nuevo romance de Wanda Nara con Martín Migueles quedó envuelto en una fuerte polémica luego de que en Puro Show se hiciera pública una información explosiva llegada desde Sálvese Quien Pueda.

Según contaron en el ciclo de América y que se pudo ver en el programa que conducen Pampito y Matías Vázquez por eltrece, Migueles habría intentado concretar un encuentro con Claudia Ciardone mientras está en pareja con la empresaria.

La historia comenzó cuando una persona que conoce a Ciardone se encontró con Migueles y decidió escribirle: “Martín estaba en un lugar con alguien que la conoce a Claudia y le manda un mensaje por el teléfono”, explicaron al aire.

En ese mensaje, el intermediario fue directo: “Estoy acá con Martín Migueles, que quiere volver a hablar con vos y pedirte disculpas”, había contado Yanina al aire.

Ante ese contacto, Claudia habría accedido a desbloquearlo. A partir de ahí, según la versión que dieron en el programa, Migueles comenzó a escribirle directamente. Primero llegaron los mensajes, pero después la situación subió de tono.

“Ya después directamente le mandó la dirección de la casa”, revelaron, detallando que Claudia estaba por viajar a Punta del Este. Y ahí llegó la propuesta más comprometedora: Migueles le habría sugerido verse en los médanos.

La revelación dejó a Migueles en el centro de la tormenta y volvió a poner en duda su fidelidad, justo cuando su vínculo con Wanda parecía afianzarse y ocupar cada vez más espacio en la agenda del espectáculo.