El universo Wanda Nara volvió a estallar y esta vez la bomba la encendió Yanina Latorre. Sin vueltas y fiel a su estilo filoso, la conductora de Sálvese Quien Pueda confirmó en sus redes sociales lo que muchos sospechaban: la conductora de MasterChef Celebrity y Martín Migueles se separaron.

Yanina lo anunció con una frase tan breve como letal. Sobre un fondo negro y con letras blancas, escribió: “Se separaron Wanda y Migueles”, desatando un terremoto en redes y en los medios del espectáculo.

Pero eso no fue todo. Minutos después, fue por más y dejó en claro quién tomó la decisión y cuál habría sido el motivo detrás de la ruptura. “Lo dejó ella. No le cree nada. Tengo todo el cuento”, disparó, dejando en evidencia que la empresaria fue quien puso punto final a la relación y que, según Latorre, habría perdido por completo la confianza en su pareja.

Cabe destacar que las últimas semanas, Migueles se vio envuelto en un escándalo tras mandarle mensajes a Claudia Ciardone -con quien mantuvo un breve affaire tiempo atrás- para volver a verla mientras estaba en pareja con Wanda.

YANINA LATORRE, FILOSA CON LA VIOLENTA ACTITUD DE MARTÍN MIGUELES EN PLENA NOTA A WANDA NARA: “GRAVE”

Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena, pero esta vez no fue por una confesión ni por un posteo enigmático, sino por un tenso momento en plena nota televisiva que terminó con un fuerte repudio de Yanina Latorre a su pareja, Martín Migueles.

Todo ocurrió cuando la conductora de MasterChef Celebrity brindaba una entrevista para Mediodía Bien Arriba, el ciclo que se emite por la TV Pública. Allí, Wanda estaba sentada dentro del auto junto a Martín cuando el cronista intentaba sacarle algunas definiciones sobre su presente sentimental.

“¿La relación cómo viene? Siempre perfil bajo”, le preguntó el periodista. A lo que Wanda respondió, con una sonrisa y haciendo referencia al bajo perfil de su pareja: “Todo muy lindo. Sí, no le gusta todo eso”.

Foto: Captura de X (@SQP_oficial) Por: Fabiana Lopez

El clima parecía distendido hasta que llegó una consulta incómoda: “¿Lo de los 24 centímetros fue por él?”, lanzó el cronista. En ese momento, Wanda se disponía a responder, pero no llegó a decir una palabra debido a que Migueles arrancó el auto de manera brusca y violenta, sin importarle que el notero estuviera al lado del vehículo ni que su novia quisiera continuar con la nota.

Yanina Latorre: “Reprime a Wanda y es violento. Grave. ¿Qué es esa forma de irse? Bajá los humos, rey”.

La escena fue tan abrupta que generó un inmediato repudio en redes. Una de las primeras en reaccionar fue Yanina Latorre, que compartió el video del momento y no dudó en calificar lo sucedido. Desde la cuenta de Sálvese Quien Pueda, escribió sin filtros: “Reprime a Wanda y es violento. Grave. ¿Qué es esa forma de irse? Bajá los humos, rey”.

