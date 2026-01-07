El romance de Wanda Nara y Martín Migueles sigue sumando capítulos explosivos. Esta vez, fue Cinthia Fernández quien se metió de lleno en la polémica y no se guardó nada: habló de la intimidad de la pareja y lanzó durísimas críticas contra el empresario.

Todo arrancó después del descargo de Wanda en redes, donde hizo una referencia directa a los “24 centímetros” de su novio. El comentario no pasó desapercibido y generó revuelo en el programa La mañana con Moria, donde el tema fue eje de debate.

El panel estalló con la confesión de Wanda Nara

En el ciclo, Marcelo Polino analizó la exposición mediática de Wanda y fue tajante: “A mí me parece que Wanda está en el filo con sus relaciones. Después de Mauro, me parece que ya está como dedicando todo el tiempo a lo que hace. Lo hace más para el afuera”, disparó el periodista.

Moria Casán sumó ironía al debate: “Le gusta el chongo que la protege, que se pelea con un periodista. Que mide bien, mide bien en rating”.

Polino fue más allá y advirtió que este perfil alto podría traerle problemas laborales a Wanda: “Me parece que esto la va a perjudicar un poco. Yo sé que tuvo una reunión con Telefe, le dijeron que por favor bajara el perfil hasta que terminara la emisión de Masterchef”.

Cinthia Fernández no se guardó nada y fue lapidaria con Martín Migueles

El momento más picante llegó cuando Naza Di Serio recordó el descargo de Wanda y le dio el pie a Cinthia Fernández para que opinara sobre la polémica frase de los “24 centímetros”.

Sin filtro, Cinthia disparó: “Igual puede tener 24 centímetros y los huevos chicos”, lo que desató la risa de todo el panel.

Pero la panelista fue por más y apuntó directo al pasado de Migueles: “Es un tipo que no pone los huevos sobre la mesa. Es un tipo que casi que no reconoce un hijo, lo tuvieron que obligar a reconocer que debe alimentos. Se hace el padre fatal con los hijos de otro pero no se hace cargo de su paternidad”, sentenció.

El escándalo crece y Wanda Nara vuelve a estar en el centro de la tormenta

Mientras tanto, el descargo de Wanda en redes y las declaraciones de Cinthia Fernández reavivaron el escándalo. El romance con Martín Migueles sigue generando repercusiones y la polémica parece estar lejos de terminar.