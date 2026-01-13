Floppy Tesouro confirmó que Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara, la abordó en un restaurante hace dos años, cuando ambos estaban solteros.

En diálogo con el periodista Juan Etchegoyen, Tesouro dijo que “es algo que puedo hablar con total libertad porque cuando las cosas son ciertas no tiene nada de malo”.

La modelo explicó que el episodio ocurrió en un momento específico: “Cuando él me encaró, no tenía relación con Wanda”. Además, destacó su buena relación con la conductora de “Masterchef Celebrity”: “Con Wanda yo tengo buena onda y trato de tener la mejor con todas mis colegas. Nunca tengo problema con ninguna”.

ASÍ FUE EL ENCUENTRO ENTRE FLOPPY TESOURO Y MARTÍN MIGUELES

Floppy fue precisa al describir cómo se desarrolló el encuentro: “Yo salía con mi amigo Maxi y salimos de ese restaurante, él estaba en la escalera y me dijo que me quería conocer”.

“Le dije que no, que muchas gracias y seguí caminando. No hubo mucho más que eso”, señaló.

Sobre la forma en que Migueles se acercó, Tesouro admitió: “Fue raro como que me venga a encarar, pero con los hombres pasa todo el tiempo. El hombre soltero te encara”. Para la modelo, el hecho no reviste mayor importancia, aunque reconoció lo particular de la situación.

Floppy Tesouro acompañó a Pampita en su nuevo emprendimiento (Foto: Movilpress).

Consultada sobre la filtración de esta información dos años después, Floppy expresó su sorpresa: “No entiendo cómo se filtra esto porque fue hace dos años y yo nunca lo conté”. La modelo cree que el revuelo mediático actual alrededor de Martín Migueles es lo que provocó que esta historia del pasado vuelva a circular.

“Imagino que como se está hablando mucho de él, yo caigo en la volteada”, reflexionó.

“Si esto hubiese pasado cuando él estaba en pareja con Wanda, la hubiese llamado inmediatamente”, dijo Floppy.