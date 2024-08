La coincidencia de Florencia Tesouro y Mauro Icardi en un boliche en 2022 se hizo pública en ese momento, y la pregunta sobre si había un romance entre la modelo y el futbolista en plena crisis matrimonial con Wanda Nara quedó en el aire hasta hoy.

“No pasó nada. No soy una negadora, sino se los digo”, afirmó en el estudio de Socios del Espectáculo.

Entonces se explayó: “Fui una noche a Tequila, él estaba en la mesa de al lado, sacó una foto general con su grupo de amigos y mis amigas. Él estaba en una separación de Wanda y me arrobó”.

POR QUÉ FLOPPY NO LE DIO CABIDA A MAURO ICARDI

Aunque advirtió: “Yo no compartí la foto porque soy mujer, mamá y entiendo que a veces uno puede tener una pelea y qué mejor que meterse con una colega que está sola”.

Mauro Icardi y Floppy Tesouro.

“Yo he ido a la casa de Wanda a los cumpleaños de sus hijos. Lo conocía y lo saludé cordial”, expresó con vehemencia.

“Habiendo tantos hombres en el mundo, y buscando una relación seria como la que tengo con Salvador, no me iba a meter con alguien que era una situación engorrosa. Innecesario. A mi los bolonquis no me gusta”, sentenció Floppy Tesouro sobre Mauro Icardi.