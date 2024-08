Floppy Tesouro habló en exclusiva con Ciudad sobre su presente sentimental con su pareja, Salvador Becciu, con quien está en pareja hace dos meses. La influencer confesó, entre otras cosas, cómo fue cuando conoció a su hija Moorea, a quien tuvo con Rodrigo Fernández Prieto.

“Es la primera vez que le presento a alguien a Moorea, así que para mí fue todo una cosa como, guau, va a suceder esto. Pero, viste, cuando sentís algo, tiene que ser. Y la verdad es que, sí, increíble, fluyeron bárbaro”, reveló la modelo.

Sobre cómo se lo tomó su expareja y padre de la niña, Tesouro dijo que se consideran una perfecta familia ensamblada: “Nos llevamos súper bien, él también tiene su pareja y ella ve que fluimos naturalmente como papás, así que estamos todos ensamblados con buena onda”.

Floppy Tesouro posó para Ciudad.

Emprendedora, madre y una de las figuras del espectáculo más queridas, Floppy contó también cómo fueron sus primeras vacaciones en pareja, sin su pequeña, en Europa: “Visitamos destinos súper románticos, fue como una mini luna de miel”.

Hacia el final de la entrevista, Salvador abrió su corazón y expresó qué fue lo que lo enamoró de Floppy y cuáles son sus planes a futuro. “Me gustó mucho ella por dentro, conocerla, los valores que tiene como persona, como mamá, me enamoró mucho eso. Quiero todos los planes con ella”, dijo a este portal.

-Es chiquita pero, ¿crees que tu hija te sigue los pasos?

- Sí, y yo creo que sí, es chiquita, pero parece más grande. Hoy los niños vinieron con una cosa que parecen chicos adultos. Y Moorea particularmente, te hablo como mamá babosa, siento que es una mini artista, es impresionante. Lo que es la genética, ¿no?... lo que es heredar las cosas, porque tiene cositas que tenía yo con mis padres. A veces llego de trabajar y me dice ‘mami, sentate que te voy a hacer un show’... y me cuentan que yo hacía lo mismo. Entonces digo, guau, lo lleva en el alma. Después, obviamente, va a ir creciendo, va a ir eligiendo. Si ella lo decide, la voy a acompañar en ese proceso y si no, también va a estar bien, la voy a acompañar y que sea lo que quiera ser mientras sea feliz.

Floppy Tesouro y su hija, Moorea.

-Confesaste que estás enamorada de Salvador, ¿quién dio el primer paso y cómo se conocieron?

- Sí. Nos conocimos en un evento solidario y la verdad es que fue así, flechada... pasó el segundo día y no nos separamos más. A los días me pidió que sea su novia y, obviamente, yo soy chapada de la antigua, así que uno espera que le pidan. Me pidió noviazgo y acá estamos. Me pidió mi número de teléfono y me invitó a cenar. Al otro día, fuimos a comer. Yo pienso que cuando algo tiene que ser, es. Estamos muy felices, disfrutando mucho en la misma sintonía y muy conectados con nuestra pareja y con hacernos bien.

-Se fueron de viaje también.

-Sí, nos fuimos de viaje a Europa, hermoso, súper lindo, fuimos a destinos súper románticos, fue como una mini luna de miel.

- ¿Y tu hija lo conoce?

- Lo conoció Morea, sí, es la primera vez que le presento a alguien. Así que para mí fue todo una cosa como, guau, va a suceder esto. Pero, viste, cuando sentís algo, tiene que ser. Y la verdad es que, sí, increíble, fluyeron bárbaro, se llevan súper, hacemos planes los tres, la pasamos bomba. Y parece que de eso se trata. Compró el combo Salva.

Floppy Tesouro y Salvador Becciu posaron para Ciudad.

- ¿Y el padre de Moorea, Rodrigo Fernández Prieto? ¿Cómo se lo tomó?

- Todo bien. Nosotros como papás nos respetamos mucho, nos llevamos súper bien. Tenemos una relación súper armoniosa. Nuestra hija ve que fluimos naturalmente como papás. Y la verdad es que él también tiene su pareja, sabemos que siempre vamos a tener como prioridad a nuestra hija y que las personas que estén al lado nuestro tienen que ser personas que realmente estén a la altura para conocerla y para fluir con ella. Así que estamos todos ensamblados con buena onda.

- Salvador anda por acá... ¿lo podemos molestar?

- Sí, obvio, mi amor vení que te quieren hacer una pregunta.

- ¿Qué es lo que más te gustó de Floppy?

- Me gustó mucho ella por dentro, conocerla, los valores que tiene como persona, como mamá, me enamoró mucho eso.

- ¿Tienen planes a futuro?

- Y todos. La verdad que sí, con ella todos.

EL PRESENTE LABORAL DE FLOPPY TESOURO

En el ida y vuelta con Ciudad, Floppy Tesouro también habló de su presente laboral: “Estoy muy bien, acá justamente en un evento, convocada por una marca que me encanta y que uso a menudo, así que acá representándolos”.

“Con mucho trabajo con marcas en redes sociales que en pandemia empezaron a formar parte de la rutina diaria. Soy convocada por muchas marcas para representarlas, como en este caso Plusbelle, y también a muchas otras a las cuales les agradezco”, declaró la influencer.

Floppy Tesouro (Foto: prensa).

Respecto de los compromisos en el exterior, adelantó: “Estoy haciendo mi técnica de Floppy Fitness en diferentes hoteles, viajando un montón, lo me da la posibilidad de mezclar trabajo con placer, contagiando a las mujeres del entrenamiento, que me parece que está buenísimo y es algo que me apasiona”.

“La vida saludable, las rutinas, los Floppy Tips de cuidado y belleza... así que a full, yo nunca paro y obviamente la maternidad que me ocupa muchísimo tiempo y ahora, bueno, en pareja, así que, nada, muy, muy contenta”, cerró Tesouro.

